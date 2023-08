Életének 79. életévében elhunyt a modern részvénypiaci elemzés egyik legnagyobb úttörője, a magyar származású amerikai tőzsdegéniusz, Birinyi László, aki ugyan szakmája minden hegycsúcsát meghódította, legbüszkébb mégis arra volt, hogy minden este a családjával költötte el a vacsoráját.

Fotó: Birinyi László / Twitter

Birinyi László 1943-ban született Magyarországon, majd hétéves korában családjával az amerikai Pennsylvania államba emigrált. 1967-ben végzett történészként a University of North Carolina at Chapel Hill egyetemen, ahol programozni is megtanult, így 29 évesen meg is szerezte első állását a Wall Streeten, mint az Auerbach, Pollack & Richardson programozója.

1975-ben mesterdiplomát szerzett a New York-i egyetemen üzleti adminisztráció szakon, majd egy évvel később már a Salomon Brothersnél dolgozott, mint bróker. Itt közel egy évtizedet töltött el, egészen az igazgatói pozícióig eljutva, ahol a részvényelemzési üzletágat vezette, illetve szerkesztette a vállalat hírlevelét is. 1998–2002 között a Deutsche Bank Securities globális kereskedési stratégájaként dolgozott.

Karrierje csúcsára a ’90-es években ért fel: 1989-ben megalapította saját tőkekezelő vállalatát Birinyi Associates néven, ahol a befektetési tanácsadáson túl tőzsdeelemzéssel is foglalkozott. Ekkor fejlesztette kifejezetten magas szintre a pénzáramlási analízis módszerét, amely máig az egyik legtöbbet használt technikai részvényelemzési indikátor, a Money Flow Index (MFI) hátteréül szolgál.

A modell az egyes árfolyamszintek mellett lebonyolított kereskedési volumen alapján jelzi előre a mögöttes trendek várható irányát: ha az árfolyam csökken, a forgalom pedig nő, akkor jó eséllyel tovább eshet a kurzus, és fordítva.

Birinyi volt az egyik első szakember, aki a dotcom-buborék kirobbanása előtt a tech részvények eladására buzdított,

ahogy egyike volt azon keveseknek is, akik a nagy gazdasági világválság mélypontját eltalálva az S&P 500 index legalacsonyabb értékén tanácsoltak pozíciónyitást ügyfeleik számára.

2001-ben édesapja tiszteletére Laszlo Birinyi Sr. Distinguished Professorship in Hungarian Culture néven tehetséggondozó programot indított alma materén, amelyet egy egymillió dolláros adománnyal alapozott meg.

Felesége, Jill Costelloe Birinyi megemlékezésében elmondta: férje egy briliáns, csöndes és visszahúzódó ember volt, akinek a története egy igazi amerikai bevándorló sikertörténetként marad majd fent az utókor számára.

Egy kiváló céget és egy kiváló életet épített fel, de mégis arra a tényre volt a legbüszkébb, hogy minden este a családjával vacsorázott.

Birinyi László több egészségügyi problémával való hosszas küzdelem után augusztus 21-én hunyt el.