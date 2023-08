Hintázással töltötte a hét első felét a forint. Miután az előző héten letörte a kurzus a 200 napos mozgóátlagot 384,73-nál, sokat időzött a 30 napos mozgóátlagnál (382,73), hol alá bukva, hol fölé kapaszkodva. Fundamentálisan is indokolt volt a várakozás, mert az ausztrál gázipari dolgozók szerdáig adtak ultimátumot a munkaadóiknak. És a forintpiac is a földgázárak reakciójára várt. A hét második felében aztán a forint gyenge oldalán a 200 napos mozgóátlag visszatesztjei következtek. Az áttörés 389-ig nyitott volna teret a forintgyengülésnek. Ezzel szemben pénteken másfél százalékot erősödött a forint az euróval szemben, s tőzsdezárásra, a 30 napos mozgóátlag képezte támaszt is letörve, 382 alá süllyedt a kurzus.

Fotó: Shutterstock

Azok után, hogy az elmúlt hetekben látványosan megemelkedett a forint volatilitása, az elmúlt pár kereskedési napban a forintnak sikerült stabilizálódnia az euróval szemben, még úgy is, hogy a globális részvénypiacokon és számos devizapiacon számottevő mértékben emelkedett a volatilitás

– emelték ki heti összefoglalójukban a CIB Bank elemzői. Hozzátéve: az euró-forint árfolyama egy

nagyon szűk, 382–384 közötti sávban ingadozott

a héten.

A következő fontos esemény, amely meghatározó lesz a hazai deviza szempontjából,

a jövő keddi jegybanki kamatdöntő ülés.

Ahol a CIB szerint, az MNB várhatóan folytatja a normalizációs folyamatot. A fokozatosan csökkenő kamatelőny miatt azonban kevés esély van egy további jelentős erősödési trendre. Úgy vélik, rövid távon a 375–395 közötti sáv lehet jellemző az euróval szemben.

Technikai alapon, az Equilor elemzői szerint, a 382 alatti zárás képbe hozta az emelkedő trendcsatorna padlóját, ami most 381,20-nál meghatározó támaszként feszül.

De a hét elején valószínűbb a pénteken letört 30 napos mozgóátlag visszatesztje, hogy eldönthesse a piac, szignifikáns volt-e hétvégi forinterősödés.