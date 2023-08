A reggeli gyengélkedést követően, kora délután rákapcsolt a forint, amely jelentősen visszakapaszkodott az euróval és a dollárral szemben is az elmúlt napok vesszőfutása után.

Fotó: Shutterstock

Az eurót nem sokkal dél előtt még 389,3 forinton jegyezték, a keresztárfolyam délután fél kettőre azonban a 387-es szint alá is benézett rövid ideig, jelenleg 387,2 forintot kérnek a közös európai pénz egységéért. Ez a hazai fizetőeszköz 0,3 százalékos erősödését jelzi. A dollárhoz képest hasonló ívet járt be a forint, a keresztárfolyam itt is közel 0,3 százalékkal került lejjebb, 352,8 forintig.

A pesti tőzsdén ellenben továbbra is az eladók az erősebbek, a BUX félszázalékos mínusznál, 53 544 pontnál jár. A vezető magyar részvények közül egyelőre csak a Mol úszta meg kisebb, 0,1 százalékos csökkenéssel, a Magyar Telekom és a Richter ellenben 0,7 százalékkal, a leggyengébben teljesítő OTP kurzusa pedig 0,8 százalékkal ereszkedik.

A nyugat-európai tőzsdék ennél is nagyobb eladói nyomás alatt állnak, a londoni FTSE 100 1 százalékos, a frankfurti DAX 40 0,8 százalékos, a párizsi CAC 40 pedig 0,5 százalékos mínuszt halmozott fel a kereskedési idő második felére fordulva. A páneurópai Stoxx 600 index 0,8 százalékkal gyengül.