A bevételnél újabb dinamikus növekedésről, az eredménysorokon azonban már sokkal visszafogottabb első féléves bővülésről számolt be hétfő délelőtt az Alteo.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Mol többségi tulajdonába tartozó, megújuló energiát hasznosító közműszolgáltató 58,9 milliárd forintos forgalmat ért el január és június között, ami 55 százalékos – 21 milliárd forintos – javulás a tavalyi értékhez képest.

Az eredmény növekedése ezzel szemben már sokkal visszafogottabb volt. A vezetőség szerint a társaság eredményességének mérésére leginkább alkalmas mutató, az EBITDA mindössze 8 százalékkal bővült, 12,8 milliárd forintra.

Az üzemi eredmény is hasonló mértékben emelkedett, míg az időszakra elkönyvelt, 8,9 milliárd forintos adózott nyereség 10 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az utóbbi egyben azt is jelenti, hogy a vállalat egy részvényre vetítve 451 forint nyereséget termelt fél év alatt. A bevétel elsősorban a megnövekedett energiapiaci árkörnyezetben fixált villamosenergia- és távhőárak miatt emelkedett nagyot, ezt kiegészítette az Alteo szabályozóközpontjának megnövelt kapacitásából adódó bővülés is.

A magasabb energiaárak az anyag jellegű költségeket is felsrófolták, és még a bevételeknél is nagyobb mértékben, 72 százalékkal ugrottak meg, a tavalyinál közel 16 milliárd forinttal nagyobb terhet róva az energiaszolgáltatóra. A társaság 650 millió forint extraprofitadót is elszámolt az időszakra.

Az eredmény zömét ezúttal is a hő- és villamosenergia-termelő szegmens szállította, amely 11 százalékos bővülést követően 9,8 milliárd forinttal járult hozzá a csoportszintű EBITDA-hoz.

A megújuló alapú energiatermelő üzletág eredménye bő harmadával, 1,6 milliárd forintra csökkent. Az energia-kiskereskedelmi üzletág EBITDA-ja duplájára, 2,2 milliárd forintra hízott. A két legkisebb szegmens, az energetikai szolgáltatások és a hulladékgazdálkodás továbbra is veszteséges.

A második negyedév önmagában már sokkal kevésbé meggyőző, mint amilyen az első három hónap volt, a forgalmat kivéve a főbb sorokon erősen zsugorodó teljesítmény látszik.

Az április és június közötti forgalom ötödével, 22,8 milliárd forintra ugrott, az EBITDA ugyanakkor 31 százalékkal, ötmilliárd forintra apadt. Az üzemi eredmény 3,8 milliárd forintra, a nettó profit pedig 3,2 milliárd forintra futott be, az utóbbi 40 százalékos visszaesés 2022 azonos periódusával összevetve.

A befektetők mindent egybevetve elégedetten fogadták a jelentést, az árfolyam másfél százalékot emelkedett a közzétételt követő percekben. Az év eleje óta azonban még 5 százalékos mínuszban jár a kurzus.