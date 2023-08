Erős utasforgalommal fordultak rá a turisztikai főszezonra az európai diszkontlégitársaságok, a Wizz Air és a Ryanair is jókora júliusi bővülésről és kifejezetten magas járatkihasználtságról számolt be szerdán.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A magyar hátterű Wizz Air hatmilliót meghaladó számban reptetett utast múlt hónapban, ami 27 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A Váradi József alapította társaság járatainak kihasználtsága ezzel párhuzamosan tovább javult, éves alapon 5,1 bázisponttal, 94,9 százalékra.

Az utasszám növekedése továbbra is dinamikusabb a kapacitások bővülésénél, az utóbbi ötödével nőtt 2022 júliusa óta. Teljes kihasználtság esetén már 6,36 millió utazónak tud helyet biztosítani a fapados.

Hasonlóan erős utazási kedvről árulkodnak az ír rivális legfrissebb forgalmi adatai is.

A Ryanairt 18,7 millió utazó választotta júliusban, ami 11 százalékos növekedés. A Michael O’Leary vezette légitársaság fennállása legerősebb hónapját zárta, az utasforgalom ráadásul már a harmadik egymást követő hónapban döntött új csúcsot.

Az időszak során indított járatok üléseinek mindössze 4 százaléka maradt üresen a nyári turisztikai szezon csúcsán, csakúgy, mint egy évvel korábban. Júniushoz képest 1 százalékponttal javult a töltöttségi szint, mindezt úgy, hogy múlt hónapban a légiipari dolgozók sztrájkja miatt 800 járatot volt kénytelen törölni a cég.

A legnagyobb forgalmú európai légitársaság a jövő március végéig tartó üzleti évben 183,5 millió utassal számol, ebből az első négy hónapban 69,1 millió teljesült.

A Ryanair múlt héten a pandémia előtti, 2019-es csúcsév profitját is túlszárnyaló, 663 millió eurós tiszta nyereségről számolt be az első üzleti negyedévre vonatkozóan, a Wizz Air április–június közötti teljesítményről árulkodó gyorsjelentése pedig holnap reggel érkezik. A Wizz számára az EasyJet beszámolója is kedvező előjel lehet, a brit fapados ugyanis története legjobb harmadik negyedéves eredményét érte el, és a sűrű foglalások miatt a július–szeptember közötti időszakra is rekordnyereséget vár.

A Wizz Air részvényei 3 százalékkal, az ír versenytárs papírjai pedig 2 százalékkal gyengültek a szerdai kereskedés első órájában, az év eleje óta a Ryanair kurzusa 27, a Wizz Airé pedig 18 százalékkal került feljebb.