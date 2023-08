Rakétaként törtek ki év elején a különböző amerikai légitársaságok árfolyamai, így kisebb konszolidációs időszakokat követően is jelentősebb pluszokban állnak idén az árfolyamok. Az American Airlines grafikonján is kisebb korrekció játszódott le a napokban, így ezt a gyengébb teljesítményt a háta mögött hagyva pattanna az 50 napos mozgóátlagról a papír.

Fotó: NurPhoto via AFP

A folyamatosan javuló kilátások, a kedvezőbb piaci hangulat, illetve a stabil kereslet is hozzájárulhatott a részvény tavaszi–nyári meneteléséhez, és július közepére már a 19 dolláros szinteket is elcsípte. Egy ilyen feszített tempójú emelkedés után talán nem is csoda, hogy egy lefordulásnak lehettek tanúi a befektetők, azonban komolyabb visszaesésekről nem beszélhetünk.

Tehát a jelenlegi szintekre nagy szerep hárulhat, hogy sikeresen meg tudjon indulni felfelé az American Airlines, nagyobb lendülettel akár a lokális csúcsok meghódítására is kísérletet tehetne a részvény. Emellett a pandémia előtti 30 dolláros szintek jókora távolságban helyezkednek el egyelőre, így a cél nyilvánvaló lehet, a kérdés, hogy megkapja-e ehhez a befektetők támogatását a társaság.

A légiipar kapcsán kiemelendő, hogy az elmúlt pár év azért közel sem a kívánt eredményeket hozta, hiszen a pandémiás helyzet, illetve az olaj és ezzel együtt az üzemanyagárak emelkedése is komoly nehézségeket hozott az iparág számára. Arról még korántsem beszélhetünk, hogy kitisztult volna az ég a légitársaságok felett, de enyhülni látszik a viharos időszak okozta károk mértéke.

Az utazási kedv a vártnál jóval kedvezőbben alakult már mostanság, így pedig egyre inkább javuló eredményeket tudnak felmutatni a cégek is. Az American Airlines is új rekordbevételt szállított a második negyedévben, ezzel együtt a profitabilitás is sokat javult, hiszen a 19 százalékos EBITDA-marzs egyáltalán nem nevezhető gyengének. A stabil keresletnek köszönhetően az árazás tekintetében is erős pozícióban találta magát az American Airlines az elmúlt időszakban, habár a növekvő kapacitás erodálhatja majd ezt az erőfölényt, de így is erős eredményeket vár a cég vezetősége idén.

Az elemzői konszenzus egyébként 19 dollár körüli célárat határozott meg a részvényre vonatkozóan, ennek alapján is lenne még tér az emelkedésre, így a kedvezőbb technikai kép mellett a fundamentumok is támogatást nyújthatnának egy nagyobb megindulás során. A tavaszi időszakot tehát jól zárta a társaság, emellett a maradék nyári hónap is erősen számokat hozhat, így a menedzsmentet is inkább optimizmus jellemzi.