Az Nvidia részvényárfolyama az idén több mint triplájára nőtt, s a mesterséges intelligencia használatának technikai hátterét biztosító társaságnak nagy szerepe volt abban, hogy a legértékesebb vállalatok részvényeit tömörítő S&P500-as részvényindex 14 százalékkal emelkedni tudott augusztus közepéig.

Az úgynevezett Magnificent 7, azaz a tőzsde aktuálisan legértékesebb hét vállalata közé bekerült, grafikus kártyáival világhírre szert tett vállalat idei lendületes árfolyam-emelkedésével a kitüntetettek társaságában is az élre tört.

Az Apple, az Alphabet, a Microsoft, az Amazon, a Meta Platforms, a Tesla és az Nvidia alkotta szeptett július végéig az S&P500-as index idei nyereségének mintegy kétharmadát dobta össze.

Az augusztus már nem volt eddig sikertörténet a New York-i parketten, a mintegy 4 százalékos csökkenést tapasztalva a piac fordulópontot remélt az Nvidia vezérletével.

Anthony Saglimbene, az Ameriprise Financial stratégája szerint két kérdés eldöntése volt a tét az Nvidia második negyedéves gyorsjelentése kapcsán: az egyik, hogy a Big Tech vállalatok emelkedése folytatódik-e, a másik, hogy a mesterséges intelligencia körüli piaci őrület valós, megalapozott vagy csak egy túlértékelt jelenségről van-e szó? A májusi gyorsjelentéshez fűzött grandiózus növekedési előrejelzéssel

az Nvidia árfolyama egyetlen kereskedési napon 24 százalékkal ugrott meg, átlépve az ezermilliárd dolláros piaci kapitalizációt,

egyben megadva az alaphangot a tech szektor többi részvényének, amelyek csatlakoztak a ralihoz. Akkor az S&P500-as index tech részvényei öt nap alatt átlagosan 8 százalékkal drágultak. A Goldman Sachs elemzői szerint az MI-szektor üdvöskéi mindenképp az idei év tőzsdei nyertesei lesznek.

A bankház összeválogatta az MI szempontjából legütősebb 11 részvényt, s megmérte ennek az egyenlő súllyal kialakított portfóliónak az idei teljesítményét. Az eredmény lenyűgöző volt, a „focicsapat” 69 százalékos hozamot produkált, toronymagasan verve minden más portfóliót.

A várakozások most is hatalmasak voltak, a befektetők érdemi piacmozgató hír nélkül is 12 százalékkal verték fel az Nvidia árfolyamát az elmúlt napokban, történelmi rekordra felsrófolva a kurzust az ilyenkor elmaradhatatlan korrekció előtt. Ilyen felfokozott piaci várakozások közepette félő volt, hogy a szerdai New York-i tőzsdezárást követően kijövő gyorsjelentés csalódást kelt a számaival.

A ChatGPT és más generatív MI alkalmazások kiszolgálásához szükséges nagy teljesítményű csipeket gyártó

Nvidia azonban nem hagyta cserben a befektetőket. Sőt: a júliussal zárult második üzleti negyedévében 101 százalékkal 13,51 milliárd dollárra pattintotta fel a bevételét

az egy évvel korábbihoz képest, miközben a Refinitiv elemzői konszenzusa szerény 11,22 milliárd dolláros bevételt jelzett előre. Az egy évvel korábban 0,51 dolláros egy részvényre eső nyereséget (EPS) most 2,10 dollárra várták, ehhez képest az Nvidia 2,70 dolláros számot tett le az asztalra. Egészen brutális 422 százalékos éves növekedéssel 6,74 milliárd dollárra hizlalták tiszta nyereségüket, azaz

minden második beszedett dollárból profitot tudtak csinálni.

A folyó, harmadik üzleti negyedévre szóló elemzői várakozás már éves alapon 112 százalékos ugrással, 12,61 milliárd dolláros bevétellel számol, de valószínűleg ezt is ki lehet dobni a kukába, hiszen a cég eleve 16 milliárd dolláros bevételi tervet tűzött ki a gyorsjelentésében, plusz-mínusz 2 százalékos mozgásteret engedve magának. A most 71,2 százalékos bruttó üzemi haszonkulcs 71,5 és 72,5 százalék közé emelkedhet, itt 50 bázispontos eltérést látnak még tolerálhatónak.

Visszatérve a negyedéves számokra,

az MI-őrület világosan látszik az adatközpont üzletág bevételein, amelyek 171 százalékkal haladták meg az egy évvel ezelőttit

és a 10,32 milliárd dollárra rúgtak. Ez természetesen új rekord az MI kiszolgálásához szükséges nagy teljesítményű szervereket előállító üzletág életében.

Az első negyedév megtorpanását követően a játék üzletág teljesítménye feljavult, 22 százalékos plusszal, 2,49 milliárd dollárt kasszíroztak a gaming-eszközök eladásából. A professzionális képalkotás üzletágnál 24 százalékos volt a forgalombővülés és 379 millió dollár a bevétel.

A mesterséges intelligencia alkalmazásokhoz nélkülözhetetlenek az Nvidia eszközei.

Az autógyártókat az önvezetéshez egyéb új funkciókhoz szükséges csipekkel ellátó autóipari üzletág bevétele 15 százalékkal, 253 millió dollárra nőtt. Itt sokat remélnek a tajvani MediaTEK-kel kötött fejlesztési együttműködéstől.

Új időszámítás kezdődött a számítástechnikában, a vállalati igények világszerte ugrásszerűen nőttek a generatív mesterséges intelligencia alkalmazásának irányába, és az Nvidia ehhez számukra teljes körű technikai hátteret tud biztosítani

– hangoztatta Jesper Huang alapító vezérigazgató. Hozzátette, hogy a felhőszolgáltatókkal együttműködve alakítják ki az Nvidia H100-asra épülő infrastruktúrákat. Gondoskodnak a részvényeseikről is, a második negyedévben 3,38 milliárd dollár költöttek saját részvényeik visszavásárlására és osztalékfizetésre.

Most egy 25 milliárd dolláros nyílt végű részvény-visszavásárlási programot is meghirdettek, tovább javítva a befektetők hangulatát. Ami amúgy sem volt rossz, hiszen szerdán 2,8 százalékkal verték fel az árfolyamot a gyorsjelentésre várakozva, majd a publikálás után szűk fél órán belül ehhez további 3 százalékot tapasztottak a tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben.

Az Nvidia alapító-vezérigazgatója, Jesper Huang 25 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot jelentett be.

Az elemző cégek által az Nvidia-részvényre adott 12 havi előretekintő célárak mediánja elérte az 500 dollárt, míg a papír 469 dollár környékén várta a gyorsjelentést. Nem kétséges, hogy most, egy ilyen impresszív és fényes jövőképet felvázoló gyorsjelentés után az elemzői megítélés is javul, s a célárak szorgos átírása következik. Elemzők szerint

az Nvidia kilátásait az MI-piacon domináns helyzete csak tovább erősíti:

az eredetileg 20 ezer dollárért kínált szupercsipje, a H100-as iránti igényeknek jó ha a felét ki tudja elégíteni, ezt a csipet már dupla áron kínálják, a piacon, s ez az állapot még több negyedéven át is így maradhat.

Az viszont a szakértők szerint aggodalmat okozhat, hogy a hatalmas keresletet közvetetten Kína generálja, noha az Nvidia csúcscsipjeinek, az A100-asnak és a H100-asnak a kínai exportját a technológiai versenyképesség megőrzésére hivatkozva Joe Biden amerikai elnök tavaly szeptemberben betiltotta, a feketepiacon a kínaiak minden pénzt megadnak ezekért. Elemzők szerint ez a jelenség nagyon bezavar a képbe, amikor az Nvidia üzleti teljesítményét modellezik.

Az Nvidia árainak elrugaszkodásával egy időben a felragyoghat a rivális AMD szerencsecsillaga,

Az amerikai cég által kifejlesztett M1300X csip is tudja nagyjából azt, amit a H100-as, csak épp feleannyiba kerül. Az árkülönbség a várhatóan októbertől kereskedelmi forgalomba kerülő AMD-csipet segíti, a cég egy év múlva akár 10 százalékos piaci részesedésre is szert tehet az AI-csipek világában. Szoftvertámogatás oldaláról viszont az Nvidia előnye nem behozható, legfeljebb a versenytársak közötti távolság csökkenthető.