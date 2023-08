Lefordult pénteken az előző nap elért új történelmi csúcsról a Budapesti Értéktőzsde fő mutatója, a BUX, amely 0,6 százalékos mínuszban, 56 912 ponton zárta a napot. A meghatározó nyugat-európai részvényindexek zömében kisebb veszteséggel fejezték be a kereskedést. A piaci hangulatot a kereskedés utolsó órájában Jerome Powell Fed-elnök szigorú hangú, további kamatemeléseket is kilátásba helyező Jackson Hole-i beszéde is rontotta.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A vezető magyar részvények felemásan teljesítettek, az OTP árfolyamát 1,3 százalékkal 14 305 forintig nyomták le a befektetők, a Magyar Telekom pedig 1,4 százalékos veszteségben, 452,5 forinton végzett.

A Mol és a Richter ezzel szemben feljebb tudott kerülni, az olajrészvény 0,1 százalékkal 2746 forintig, míg a gyógyszergyártó kurzusa 0,4 százalékkal 9165 forintra kapaszkodott fel.

Az Opus részvényekkel ezúttal is kiemelkedő, közel 2,5 milliárd forintos forgalomban kereskedtek, a kurzus 4,3 százalékot zuhant, amivel a leggyengébben teljesítő indextagnak bizonyult.

A forintnak ezzel szemben kifejezetten jó napja volt, az euróval szemben fél százalékot nyert a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam egészen a 382-es szint alá jött vissza a tőzsdezárásra. A dollárhoz képest 0,2 százalékkal erősödött a magyar pénz, a kurzus 354,4 forintos szinten járt délután öt óra után.