Mindössze egyetlen óra alatt közel 8 százalékot vesztett értékéből a bitcoin amerikai idő szerint csütörtök délután, szinte a teljes kriptopiacot magával rántva. Ezzel a legnagyobb kriptoeszköz június óta bekövetkezett emelkedésének szinte az egésze visszájára fordult.

A hirtelen zuhanással a bitcoin árfolyama egy pillanatra 25409 dollárt is elérte a CoinMarketCap adatai szerint, igaz, azóta valamennyit képes volt erősödni, ám mindez a júliusi 31 814 dolláros csúcshoz képest 15 százalékos esést jelent.

Fotó: Shutterstock

A kriptopiac zuhanása egybeesett a The Wall Street Journal írásával, mely szerint a SpaceX is megszabadult kriptoeszközeitől. A szektor ráadásul egyre inkább a hatóságok célkeresztjébe kerül, miután az amerikai Értékpapír és Tőzsdefelügyelet (SEC) eljárást indított a legnagyobb globális kriptotőzsde a Binance és a legnagyobb amerikai vetélytársa a Coinbase ellen egyaránt. Azonban ezek az eljárások hónapokkal ezelőtt indultak, így nem valószínű, hogy emiatt zuhant most a piac.

Mindenesetre az emelkedő kötvényhozamok mellett az elmúlt napokat a kockázatosabb eszközök eladása jellemezte és a kriptopiac likviditása is gyengének mutatkozott az utóbbi időben, felnagyítva a volatilitást a kereskedés során.