Az Exor, az olasz Agnelli-birodalom befektetési ága a holland Philips legnagyobb egyéni részvényesévé vált azáltal, hogy mintegy 2,6 milliárd euróért megvásárolta az egészségügyi technológiai csoport 15 százalékát – írta a Reuters.

Fotó: Shutterstock

A Philips-befektetés összhangban van az Exor vezérigazgatója, John Elkann tervével, amely szerint a vállalat a Partner Re biztosító eladásából származó bevételét az egészségügyi és technológiai szektorba fektetné be – ráadásul az üzlet jól kiegészíti a Stellantis és a Ferrari autógyártókban meglévő befektetéseiket.

Az Exor a nyílt piacon vásárolta meg a részesedését, és lehetséges, hogy a jövőben ezt akár 20 százalékra is növelheti. A cég delegáltjai azonban a megállapodás értelmében máris helyet foglalhatnak a vállalat felügyelőbizottságában, s a korántsem aktivista befektető hírében álló Elkann jelentős szerepet akar betölteni a gyártó új stratégiájának a kialakításában.

Az Exor beszállása tavaly merült fel, támogatásával pedig felgyorsul a Philips egészségügyi technológiai vállalattá történő teljes átalakítása. Ráadásul egy ilyen befektető a cég növekedési és értékteremtési potenciáljába vetett bizalmat is erősíti

– nyilatkozta Afeike Sijbesma, a Philips elnöke.

Az Agnelli-klán ebben a szektorban már több kisebb vállalatot is megszerzett, köztük a francia Institut Merieux csoportot és az olasz Lifenet egészségügyi ellátóhálózatot. Emellett a portfóliójukban olyan befektetések is szerepelnek, mint a The Economist magazin és a Juventus olasz futballklub.

A jelentős befektetés azonban kockázatos is lehet az Exor számára. Bár a Philips a múlt hónapban 453 millió eurós üzemi nyereségről számolt be, és kissé feljavította az egész évre vonatkozó pénzügyi célkitűzéseit, a közeljövőben több jogi problémával is meg kell küzdenie.

A vállalatnak ezerszám kellett visszahívnia lélegeztetőgépeit, miután kiderült, hogy a belső habborításuk könnyen felszakadhat – ez az probléma mintegy 36 milliárd euróval csökkentette a vállalat piaci értékét 2021 áprilisa és novembere között.

A készülék-visszahívásokkal kártérítési kötelezettséggel járnak, a jogi eljárásokra a Philips 575 millió eurós tartalékot különített el. Ennél azonban súlyosabb probléma, hogy az Exort csak a vásárlás lezárása után értesítették a visszahívás méretéről és a jogi vitákról, miközben az hosszú távon az árfolyam gyengüléséhez vezethet. Jelenleg azonban a befektetés híre bizalommal töltötte el a kereskedőket, és a Philips árfolyama lassan, de biztosan erősödik az amszterdami tőzsdén.