A korábbinál is magasabba várja az ANY Biztonsági Nyomda részvényeinek árfolyamát a Concorde Értékpapír Zrt., amely szerda délután kiadott elemzésében 40 forinttal toldotta meg az eddigi, 2450 forintos célárat.

Fotó: Róka László

A frissített árfolyamvárakozás mintegy 60 százalékos hozammal kecsegtet 12 havi távlaton a jelenlegi szintekről, a hagyományosan tekintélyes méretű osztalék nélkül is.

A Concorde a nyomdatársaság előző héten közzétett, növekvő árbevételről, de csökkenő nyereségről árulkodó második negyedéves jelentését követően frissítette vállalatértékelési modelljét.

A brókerház szerint az ANY már jelenleg is profitál az Angolával megkötött, 130 millió euró keretösszegű útlevélüzletből, emellett mellette szól a kiemelkedően magas osztalékhozam is. Az ANY Biztonsági Nyomda ezen túl az egyetlen olyan magyar tőzsdei cég, amely az elmúlt tíz évben folyamatosan meg tudta verni az S&P 500 indexet, forintban számolva évi átlagban három százalékkal. A Concorde szerint minden jel adott arra, hogy ez a kedvező tendencia folytatódjon a jövőben is.

A brókerház felsrófolta osztalékvárakozását is, szerintük az ANY az eddig becsült 189 forint helyett részvényenként 214 forint ot fizethet ki a részvényeseknek jövő nyáron.

Bár a nyomda részvényei jelenleg magasabb értékeltségűek a magyar piac egészénél – az ANY árfolyama (P) a jövő évre várt részvényenkénti nyereség (E) 8,1-szeresén forog, míg a BUX P/E mutatója 5,7-es – a vállalat eközben 12,6 százalékos osztalékhozamot kínál, ami jókora, 4,9 százalékos prémium a 10 éves magyar állampapír aktuális hozamához képest.

Az ANY részvényei 0,3 százalékkal kerültek feljebb szerdán bő 20 millió forintos forgalomban. Idén 13 százalékkal erősödött az árfolyam, miközben július elején egy jókora, 161 forintos osztalékszelvény is kiárazódott a kurzusból.