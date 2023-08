Politikai, pénzügyi, és persze adatvédelmi okai is vannak annak, hogy az amerikai kormányzat egy évek óta tartó csörte keretein belül igyekszik betiltani a TikTokot az Egyesült Államokban. A projekt sikere azonban erősen kérdéses.

Miért akarja Amerika betiltani a TikTokot?

A rövidvideós közösségimédia-platform betiltásának elsődlegesen adatvédelmi okai vannak: a TikTok ugyanis egy kínai vállalat, a ByteDance terméke, és mint olyan, kínai állami fennhatóság alá esik. Az amerikai törvényhozókat ez pedig aggasztja: mivel az adatokat Kínában tárolja a cég, és a vállalat felügyeletét is a kínai kormányzat látja el, tartanak tőle, hogy a ByteDance - kellően erős kormányzati nyomás estén - kiadja számukra az amerikai felhasználók adatait, kompromittálva ezzel azok adatbiztonságát.

A kínai propaganda elterjedésétől is tartanak,

mivel úgy vélik, a kormányzati befolyás akár még ahhoz is elég lehet, hogy megtévesztő tartalmú videókkal bombázzák emiatt az amerikai felhasználókat.

Be lehet tiltani a TikTokot Amerikában?

Igen is, meg nem is. Az amerikai elnök elméleti síkon egy elnöki rendeleten keresztül elrendelhetné a tiltást, ahogy ezt Trump 2020-ban már meg is tette – utasítását azonban szövetségi bírók megsemmisítették, így minden bizonnyal ez Biden esetén sem lenne másként: a jelenlegi elnök ezért felszólította az idegen befektetésekkel foglalkozó bizottságot (CFIUS) a helyzet felülvizsgálatára.

Az elnökön túl azonban

a Kongresszus is megpróbálhatná saját módján betiltani a TikTokot, mégpedig törvényeken keresztül

– ezekhez azonban kétpári támogatás szükséges, a demokraták pedig általánosságban nem pártolják az ötletet, legalábbis abban az esetben, ha a javaslat célja kifejezetten a TikTok ellehetetlenítése.

Az információs és kommunikációs technológiát veszélyeztető biztonsági fenyegetések megjelenésének korlátozásáról szóló törvénytervezet (RESTRICT) azonban minden bizonnyal átmegy majd a törvényhozáson, mivel kétpárti támogatást élvez: ez a törvényjavaslat lehetővé tenné a kormányzat számára, hogy korlátozza, vagy akár be is tiltsa a külföldi érdekeltségű technológiákat az országban, így a TikTokot is – ezt pedig ilyen formában már a demokraták is pártolják.

Az adatvédelmi aggályokon túl felbukkan a politika és a pénz is

A TikTok elleni hadjárat elsődlegesen az adatvédelmi fonalra van felfuttatva, ez azonban a kínai érintettség nélkül kivételesen gyenge lábakon állna: a vállalat ugyan gyűjti a felhasználók videómegtekintési szokásait, az appon belül elküldött üzeneteket, a felhasználó helyzetét, IP-címét, telefonja típusát, de még az eszközön tárolt telefonszámokat is, a Facebook például náluk jóval több adatot zsebel be, Zuckerberg ténykedése azonban mégsem zavarja a honatyákat, mivel az adatokat az országban tárolja a cég.

Ennek okán a TikTok azt is mérlegeli, hogy Amerikába mozgatja adatközpontjait a Project Texas keretein belül,

hogy ezt a támadási felületet felszámolja – az is elképzelhető ugyanakkor, hogy ez nem lesz elég, és a ByteDancenek el kell adnia részesedését a TikTokban, hogy elkerülje annak betiltását.

Az amerikai kormányzat ezenfelül a Kínával egyre csak erősödő geopolitikai ellentétek nyomán is örömmel venné, ha a milliárdos nagyságrendű felhasználóbázissal rendelkező cég befolyása visszahúzódna az amerikai fiatalok körében –

ennek azonban a hirdetési piac nagyjai is kedvezményezettjei lennének.

A Tiktok ugyanis az online reklámpiac nagyjainak a lábára is rálépett már az elmúlt időszakban, mivel a Meta és a Google személyében egy kivételesen erős versenytársra tett szert – a platform felhasználóinak 68,5 százaléka 34 év alatti, aki körében a TikToknak jelentősen jobb eléréssel rendelkezik, mint a két amerikai vetélytárs. A TikTok-reklámok emellett olcsóbbak és bizonyos mérések szerint sokkal hatékonyabbak is, mint a Facebook hirdetései.

Hol van már betiltva a TikTok?

Rengeteg amerikai államban már hónapok óta nem használhatják a TikTokot a kormányzati tisztviselők a munkaeszközeiken, ahogy az Európai Bizottság tagjai, de a francia kormányzati alkalmazottak sem tölthetik le az appot. Indiában és Afganisztánban pedig a lakosság sem fér hozzá a TikTokhoz – ezekben az országokban a kormányzat az internetszolgáltatókon keresztül tartatja be a szabályozást.

A lakossági tiltással Montana amerikai állam is megpróbálkozik, jövő év elejétől lép életbe a szabályozás – ez ellen mind a felhasználók, mind a TikTok képviselői jogorvoslati kérelemmel éltek már előzetesen is, így a tiltás realitásának vizsgálata a jogászok asztalára került. Montana a korlátozásokat kijátszó felhasználókat nem büntetné, csak az alkalmazásboltokat, melyek elérhetővé teszik az appot január elseje után, mégpedig napi 10 ezer dollárra.