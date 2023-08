A Fitch Ratings egy elemzője szerint újabb kihívások érhetik az amerikai bankrendszert, ugyanis a hitelminősítő az iparág, és ezzel párhuzamosan akár több bank hitelminősítését is megvághatja.

Noha a Fitch már júniusban is vágott a szektor minősítésén, az végül nem keltett nagy viharokat, mivel a pénzintézeteket az még nem érintette. Azonban ha újabb leminősítés történik "AA-"-ról "A+"-ra, akkor a hitelminősítő kénytelen lesz a bankok osztályzataihoz is hozzányúlni.

Fotó: Shutterstock

A hitelminősítők már így is kisebb viharokat kavartak a hónap során, hiszen a múlt héten a Moody's minősített le 10 kisebb amerikai bankot és helyezett kilátásba vágást 17 másik pénzintézetnél, miközben a Fitch az amerikai államadósságot minősítette le többek között a politika működésképtelenségére és a magas államadósságra hivatkozva.

A Fitch júniusban a bankok működési környezetének osztályzatát változtatta "AA-"-ra a korábbi "AA"-ról, ám egy újabb leminősítés miatt már több bank osztályzatán is kénytelen lenne rontani. Ugyanis a bankok osztályzata nem lehet jobb, mint a működési környezeté. Mindez a Bank of Americat, a Bank of New York Mellont, a JPMorgan Chase-t és a State Street-et érintené érzékenyen, melyek osztályzata jelenleg megegyezik a bankrendszerével –derül ki a CNBC összeállításából.

Mindez azt is jelentené, hogy az alacsonyabb osztályzatú bankok besorolását is rontani kell, így egyes pénzintézetek akár kikerülhetnek a befektetésre javasolt kategóriából is.

Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy mi lehet a végső lökés a Fitch döntéséhez, ám talán a Fed által meghatározott kamatpálya a legnagyobb kockázat, melynek alakulása egyelőre ismeretlen. Vannak akik szerint a Fed már elérte a mostani emelési ciklus csúcsát és hamarosan vágni kezdi a kamatokat és az is elképzelhető, hogy újabb kamatemelésekre lesz majd szükség.