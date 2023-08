Egy svájci óra a többség számára elsősorban státusszimbólum – kivételes alkalmak emlékei. A sztármárkák legkeresettebb modelljei több százezres, akár milliós áron forognak – és ezt sok ember meglepetésére nem forintban kell érteni. Ráadásul a másodpiacukon igazán impozáns hozamok érthetők el. Lehet, hogy befektetésként is figyelemre méltók lehetnek ezek impozáns kronométerek?

Mielőtt a kérdésre válaszolnék, fontosnak tartom leszögezni, hogy jelen cikkben csupán az órák másodlagos piaci árait vizsgálom, nem a kiskereskedelmi – azaz bolti – árhoz képest elérhető profitot. Teszem ezt főként azért, mert a cikkben említésre kerülő márkák modelljeire (például egy Rolex Submarinerre vagy Daytonara) sokszor akár éveket is várni kell, ha meg szeretnénk vásárolni.

Ez a fő oka annak is, hogy ezeknek az óráknak hatalmas és nagyon aktív másodlagos piaca alakult ki,

ahol a szűkös kínálat és az óriási kereslet hatására akár a kiskereskedelmi ár többszörösén is foroghatnak ezek a modellek.

Így alakult a piac 2021 januárja óta:

A WatchCharts össze is állított egy másodpiaci indexet, amely a tranzakciók értéke alapján a tíz legnépszerűbb luxusóramárka hatvan modelljének átlagos piaci árát követi amerikai dollárban. Az index 2021 elejétől 2022 márciusáig nagyon erős emelkedést mutatott, majd egy hasonlóan gyors zuhanás kezdődött, amely még most is tart. Mindezzel együtt 2023 júliusára kicsivel 30 ezer dollár fölé ért az index, amely 2021 januárjától nézve körülbelül 5 ezer dolláros növekedésnek és hozzávetőleg 7 százalékos évesített hozamnak felel meg.

Persze márkánként jelentősek az eltérések. A tíz legnagyobb forgalmú márkánál a másodpiacon elérhető évesített hozam átlagosan 8 százalék volt. Ezek több mint felénél azonban az átlaghozam nulla és 5 százalék közé esett, csupán három márka ért el 10 százalék fölötti átlagos hozamot a WatchCharts által követett időszakban.

A legkeresettebb Rolex biztosan a legjobbak között van, gondolnánk. Tévednénk: a gyártó az elmúlt öt évben csupán 9 százalékos évesített hozamot ért el. De akkor vajon mely márkáknak sikerült kiemelkedően teljesíteni?

Talán nem meglepő, de ezek a svájci óragyártás koronaékszerei, a Szentháromságként emlegetett csoport tagjai: a Patek Philippe, az Audemars Piguet és a Vacheron Constantin. A WatchChartson adatai alapján a legtöbbet a Patek Philippe óráin lehetett nyerni, több mint 21 százalékos évesített hozamot. Az Audemars Piguet óráin az átlaghozam több mint 19, a Vacheron Constantin-modelleken pedig 15 százalék volt.

A számokhoz érdemes hozzáfűzni, hogy a WatchChartson indexe – akár egy tőzsdeindex – több különböző modell ármozgását követi. Szó sincs tehát arról, hogy egy márka minden modelljének az ára garantáltan ennyivel emelkedett. Ez az adat csupán egy jó megközelítő értéket ad az átlagos drágulásról.

Kevés kétség marad azt illetően, hogy befektetésként is érdekesek lehetnek a svájci órák

Mindegyik márkának van továbbá egy kiemelt modellcsaládja, amelyre a legmagasabb a kereslet a piacon, és ezek lesznek a legnagyobb eséllyel jó befektetések is. Ez a Rolexnél a Daytona, a Patek Philippe-nél a Nautilus, az Audemars Piguet-nél a Royal Oak, a Vacheron Constantinnál pedig az Overseas.

A WatchAnalytics (egy másik, a luxusórák másodlagos piacát követő oldal) az elmúlt három évben legjobb hozamot elérő modellekről állított össze listát. Ezen az első öt hely mindegyikén egy Audemars Piguet Royal Oak állt, 190 és 220 százalék közötti hozamot produkálva, ami évesített hozamként több mint 40 százalékot jelent mindegyik modellnél.

A fentiek alapján kevés kétség marad azt illetően, hogy befektetésként is érdekesek lehetnek a svájci órák. Az is világosan látszik azonban, hogy milyen fontos az alapos kutatás a konkrét modell kiválasztása előtt – erre van szükség ahhoz, hogy a legjobb eredményeket érhessük el a befektetésünkkel. Akkor is, ha az egy luxusóra.

A cikk eredetileg a HOLDBLOG-on, a HOLD Alapkezelő Zrt. gazdasági-tőkepiaci blogján került publikálásra.