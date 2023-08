Kellemes meglepetésről számolt be a világ legnagyobb sörgyártója, az AB InBev, a második negyedévben ugyanis a vártnál is erősebb profitszámokat ért el a Bud Light marketingkampányát övező botrány és fogyasztói bojkott dacára is.

Az Ab InBev fityiszt mutatott a konzervatív bojkottőröknek, drágábban is isszák a söreit, főleg Kínában. Fotó: AFP

A belga söróriás alapnyeresége (EBITDA) 5 százalékkal, 4,891 milliárd dollárra nőtt, miközben az elemzői konszenzus mindössze 0,4 százalékos bővülést jelzett előre.

A bevételek a várt 6,4 százalék helyett 7,2 százalékkal emelkedtek világszerte, a végrehajtott – átlagosan 9 százalékos – áremelések ugyanis ellensúlyozni tudták az értékesített volumen 1,4 százalékos csökkenését.

Kínában kifejezetten erős teljesítményt nyújtott a Stella Artois, a Budweiser és a Corona márkákat is gyártó vállalat. A hatalmas népességű ország piacán 11 százalékkal nagyobb mennyiségű italt értékesített, bevételei pedig több mit ötödével ugrottak meg. A prémiumkategóriás sörök iránti keresletnek köszönhetően a kínai bevétel és nyereség is a pandémia előtti szintre ugrott. A bevétel és az eredmény több más kulcspiacon, köztük Európában, Brazíliában és Mexikóban is nőtt.

Az Egyesült Államokban viszont leszerepelt a belga központú vállalat, a bevétel 10,5 százalékkal, az EBITDA pedig 28 százalékkal zuhant a legnagyobb piacán, jelentős részben a Bud Light balul elsült marketingkampányának hozadékaként.

A vállalat tavasszal Dylan Mulvaney-t kérte fel az Amerikában meglehetősen kedvelt sörének népszerűsítésére, a transznemű influenszer szerepvállalása azonban kiváltotta a konzervatív véleményvezérek és fogyasztók ellenérzéseit, akik bojkottot hirdettek a márka ellen. A vállalatnak ráadásul a progresszív sörivókat is sikerült magára haragítania, az utóbbiak szerint ugyanis nem állt ki eléggé a TikTokon népszerű influenszer mellett a támadásokat követően.

Ami biztos, hogy a Bud Light eladásai több mint negyedével zuhantak a médiabotrány áprilisi kipattanása óta, és a márka ezzel elvesztette a legkedveltebb amerikai sör címet a Constellation Brands által gyártott Modelo Speciallel szemben.

Az eladások az AB InBev közlése szerint mostanra normalizálódtak, és a vállalat saját felmérése szerint a fogyasztók 80 százalékánál semleges a márka megítélése.

A vezetőség megerősítette a 2023 egészére kitűzött céljait is, így az EBITDA-soron 4–8 százalék közötti bővülés jöhet, a bevétel pedig ezt meghaladó mértékben emelkedhet. A minap a tengerentúli rivális Molson Coors javította idei eredményvárakozását az ugyancsak erős negyedéves teljesítmény tükrében.

A társaság részvényei 3,5 százalékkal drágultak kora délutánig a vártnál jobb negyedéves eredményszámok közzétételét követően, idén viszont még 6 százalékos mínusznál jár a kurzus.