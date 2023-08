A mai kereskedésben megdőlt a Budapesti Értéktőzsde vezető indexének rekordárfolyama, a 2021. november 5-én felállított 56 233 pont.

A magyar tőzsdemutató úgynevezett total return index, azaz az egy részvényre eső osztalék összege beépül az index árfolyamába. Ezért van az, hogy a BUX rekorddöntéséhez nem volt szükség rá, hogy a vezető részvények árfolyama is a csúcs közelében tartózkodjon. A négy vezető részvénynek még elég sokat kellene erősödnie, hogy megdöntsék saját historikus rekordértéküket:

– Telekom: 505 százalék,

– Mol: 44 százalék,

– OTP: 40 százalék,

– Richter: 0,8 százalék.

Június végén a Világgazdaság is megkérdezte a szakértőket, mikorra várható, hogy csúcsra kerül a magyar tőzsdemutató.

Előre szóltak az elemzők: rekord jöhet a magyar tőzsdén – most még nem késő beszállni A Világgazdaság felmérése szerint minden esély megvan a korábbi csúcs beállítására a BUX kurzusán, az elemzők ugyanakkor kockázatokat is bőven látnak a hazai piacon.

Elemzők régóta hangoztatják, mind a négy blue chip részvény olcsónak tekinthető, s alapvetően az üzleti környezet is jó. Ezt a második negyedéves vállalati eredmények erősen támogatták, tulajdonképpen a Richter kivételével a vezető részvénykibocsátók pozitív meglepetéssekkel teli eredményeket szállítottak. Különösen az OTP Bank volt kiugróan jó, több soron is rekordokat hozott a jelentés.

Ez a nyár már másodszor tartogatott történelmi jelentőségű eseményt a BÉT-en: júliusban esett meg, hogy a BUX egymást követő több mint tíz kereskedési napon át pluszban zárt.

A csúcsdöntés ellenére a magyar részvények még mindig olcsók. Az első fél évben a 2023-as előrejelzésekkel kalkulálva mindössze 5 körüli P/E-értékeltségen forgott a piac. Még most is mindössze 6,5-es előretekintő értékeltség látható, ami továbbra is rendkívül alacsony mind historikusan, mind pedig a régióhoz képest, hiszen a lengyel és a cseh piac is kicsivel a 8-as P/E-szorzószám felett forog.

A Budapesti Értéktőzsde ideiglenes tőzsdeindexét 1991. április 2-án publikálták először (az év elejéig visszaszámolva), kezdőértéke az 1990. január 1-jei állapot, 1000 pont volt. Hivatalosan 1995. január 6-án publikálták először a BUX-indexet.