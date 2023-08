A piacokon még mindig erősen tartja magát a folytatódó részvényraliba vetett hit, amelyet nem kezdtek ki a baljós kötvénypiaci tendenciák, s a recessziós jelekkel sem törődnek sokat a befektetők. Ám közben egyre többen figyelmeztetnek a málnásban dörmögő medvékre. Most épp a Sevens Report Research kongatta meg a vészharangot, bár ezek után is kevésbé várható, hogy a száguldó piaci mezőny hirtelen részvénytemetési menetté alakuljon. Annál is kevésbé, mert hétfőn újabb nyerő hónapot zártak a vezető amerikai részvényindexek.

Fotó: Shutterstock

Továbbra is tiszteletben tartjuk a ralit, s elismerjük, hogy a részvények trendje még mindig felfelé mutat, de mégis medvepiaci a várakozásunk, tekintettel a fordított hozamgörbére

– írta Tyler Richey, a Sevens Report Research hóvégi jelentésében. Hozzátéve:

a legtöbb kincstári hozam alakulása az 1980-as évek elejét idézi,

s ez egyértelműen arra figyelmeztet, hogy a Fed által 18 hónap alatt kimért több mint 500 bázispontos kamatemelés túl sok volt az amerikai gazdaságnak.

A Sevens Report recessziós figyelmeztetésként értelmezi a

hozamgörbe meredekségét,

különös tekintettel a tízéves államkötvények és a kétéves kincstárjegyek különbözetére. Hétfőn a kétéves kincstárjegy hozama 4,85 százalék volt, míg a tízéves államkötvényé 3,96 százalék. Ha beindul a Fed régóta esedékes kamatcsökkentési periódusa, akkor a rövid hozamok gyors esése várható.

A kockázati felárak megugrását is recessziós jelnek tekintik,

kiemelve a magas hozamú kötvényektől elvárt extramagas hozamot. Az ICE BofA index hozamkülönbözete július 28-án 3,75 százalékponttal haladta meg a kockázatmentes kincstári hozamot. Igaz,

ez a recessziós szignál már tavaly májusban is felvillant.

Arra is érdemes figyelni a kutatók szerint, hogy jelentősen emelkedett a részvénypiaci volatilitást mérő Cboe VIX index. Míg a származékos piacokon a put-call opciók aránya azt mutatja, hogy előtérbe kerültek

a részvénypiaci esés ellen védelmet nyújtó fedezeti ügyletek.

Érdekes lehet, de

nehezen értékelhető a dollárindex meredek emelkedése.

A dollár hagyományosan menedékdeviza, ezért jellemzően erősödhet a részvénypiaci csúcspontok után is.

A Sevens Report Research elemzése logikusan hangzik, de a piac ritkán racionális. És a túl korai pozíciónyitás éppúgy sokba került, mint a lemaradás. Nem olcsó mulatság egy bika piacon short várakozásokban ülni vagy épp túlélni egy bosszantó medvepiaci ralit.