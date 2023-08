MI-vel nyerne ügyfeleket felhője számára a Google

Számos új, a mesterséges intelligenciához (MI) köthető eszközt, technológiát és megállapodást mutatott be kedden a Google, amelyeket főként nagyvállalatoknak kínál. A San Franciscóban tartott Google Next konferencián azt is közölték, hogy a cég felhőszolgáltatása olyan új ügyfeleket nyert meg magának, mint a General Motors vagy az Estée Lauder.

Mindemellett lerántották a leplet a Google új MI-csipjeiről, és több üzleti megoldást is bemutattak, köztük olyat is, amely képes felismerni és vízjelezni a mesterséges intelligencia által készített képeket.

Fotó: Shutterstock

A bejelentések záporára a vállalatnak szüksége is van, miután a Microsoft ambiciózus MI-stratégiája felkészületlenül érte a keresőóriást. A Google Cloud élén álló Thomas Kurian ugyanakkor a Reutersnek arról beszélt, hogy a nagyvállalatok jobban teszik, ha a „lassan járj, tovább érsz” stratégiát követik a mesterséges intelligencia területén, és nem akarják csak azért használni a generikus MI eszközeit, hogy elmondhassák: használnak hasonló megoldásokat. Ehelyett

lassan és módszeresen érdemes a kérdést megközelíteni, úgy, mint egy stratégiai szoftver fejlesztését.

Azért az üzleti felhőszolgáltatás kapott húsz új MI-modellt, a vásárlók már csaknem száz ilyen eszközt használhatnak. A bejelentések szerint a Google Cloud felhasználók már használhatják a Meta MI-modelljét, a LLaMa 2-t és az Anthropic nevű startup Claude 2 modelljét. Emellett természetesen bemutatták a Google új, saját MI-eszközét is, amely a PaLM nevet kapta a keresztségben, és amely a korábbinál hosszabb szöveget is képes feldolgozni, akár egész könyveket is.

A Google irodai és biztonsági megoldásait is felvértezték MI-segédlettel, így nyilvánosságra hoztak egy az Oracle adatbázisait nyílt forráskódúvá alakító MI-eszközt is. Mielőtt a cég ötödik generációs TPU-csipjeit bemutatták volna, a Google hozzáférést biztosított a félvezetők nagy nyelvi modellekre és más MI-modellekre optimalizált verziójához.

Ezek a csipek nemcsak a modellek betanítására alkalmasak, hanem arra is, hogy azokból hatékonyan tálalják fel a tartalmakat, ám nem annyira erősek, mint a cég egyelőre még nem közzétett felsőfokú ötödik generációs MI-csipjei. A Google a TPU v5e-kből 256 darabot összekötő csomagokat hozott létre, amelyeket szuperszámítógépnek nevez, ám ha a felhőszolgáltatás felhasználóinak ennél is nagyobb számítási kapacitásra van szükségük, akkor többet is használhatnak belőlük.