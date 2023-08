Tartós maradhat a növekedés A KBC Equitas elemzői így értékelték a társaság negyedéves számait: Meggyőző teljesítményt nyújtott a második negyedév során az Amazon, hiszen visszatért a két számjegyű növekedési ütem, valamint rég nem látott felülteljesítés mutatotkozott eredmény tekintetében. Úgy tűnik, a cég által végrehajtott költségcsökkentési lépések hatékonyan működnek, többek között a legnagyobb mértékű elbocsátást hajtotta végre az elmúlt időszakban az Amazon. A következő negyedévre 9–13 százalék közötti növekedést prognosztizál a vezetőség, ebben fontos szerepet játszhat a nemrég lezajlott Prime Day akció is. Ami mindenképp pozitívum, hogy a cég felhőszegmense is igencsak jól teljesít továbbra is, habár a növekedés üteme némileg konszolidálódott, így is az AWS adja az operatív profit 70 százalékát. Az erős eredményeknek hála a zárást követően közel 9 százalékos pluszba került az árfolyam.