Felülteljesítik a piaci várakozásokat azoknak a vállalatoknak a részvényei, amelyek munkaerejét a mesterséges intelligencia (MI) a legkorábban és a legkönnyebben le tudja majd váltani – állítja egy frissen közzétett amerikai kutatás, amelyet három kaliforniai kutató jegyez.

A generatív MI és a vállalati értékeltség kapcsolatának feltárását célul kitűző kutatás eredményei alapján kijelenthető: a legkönnyebben helyettesíthető alkalmazottakat foglalkoztató vállalatok részvényi már most felülteljesítik a piaci átlagot, és távolról sem csak az idei esztendő messze legnagyobb nyerteseit tömörítő technológiai szektorban.

Az amerikai kutatók úgy jutottak erre a megállapításra, hogy első lépésként megkértek egy chatbotot, hogy állítson össze egy listát az MI térnyerése által leginkább veszélybe sodort munkakörökről – ezek megállapításához a szoftver rendelkezésére bocsátottak egy adatbázist, amely 19 ezer munkahelyi feladat részletes leírását tartalmazta, illetve egy a LinkedInről és befektetői konferenciahívásokról összegyűjtött adatcsokrot is, amelyek vizsgálatát követően az MI rámutatott: a pénzügyi szektor, az üzleti szolgáltatóipar, illetve a technológiai szektor munkahelyei vannak a legnagyobb veszélynek kitéve az automatizálás szempontjából.

A kutatók ezt követően átnézték közel 2500 tőzsdén jegyzett cég részvényárfolyamának idei változását, és arra jutottak: a befektetők is kiszagolhatták már ezt a héttérben meghúzódó trendet, mivel az MI által kiemelt szektorok a piaci átlag felett teljesítettek az elmúlt hónapokban. Itt azonban nem ért véget a kutatás: a szakértők ezt követően megvizsgálták, egy adott szektoron belül is érvényesülnek-e megállapításaik, azaz egy-egy adott iparágon belül az MI-t versenytársainál nagyobb mértékben felhasználó vagy az MI jövőbeli hatásainak jobban kitett cégek körében is megfigyelhető-e ez a tendencia.

A válasz ez esetben is meggyőző igen volt.

A kutatók azt találták, hogy a nagyobb MI-kitettségű vállalatok részvényei napi szinten 0,4 százalékkal teljesítették felül kisebb kitettségű társaikat, négy hónap alatt pedig átlagosan 9 százalékos kumulatív árfolyamelőnyre tettek szert.

A kutatók a tanulmányhoz fűzött kommentárjukban megjegyzik: az, hogy az MI-nek leginkább kitett vállalatok részvényei ilyen mértékű felülteljesítésre voltak képesek, nem csupán a ChatGPT megjelenésének köszönhető, lévén a csetbot alig nyolc hónapja jelent meg a piacon. Sokkal inkább a mögöttes, MI-hez fűződő, reményteli befektetői attitűd nagyítódott fel.

Sok befektető már korábban is azokra a cégekre összpontosított, amelyekről úgy gondolta, a jövőben nagyot kaszálhatnak az MI esetleges felfutásán, a ChatGPT csak demonstrálta a valós potenciált

– fejtette ki az egyik kutató.

A tanulmány egyik jegyzője szerint az eredmények azonban nem azt az első ránézésre egyértelműnek tűnő hipotézist támasztják alá, miszerint az MI tömegek munkáját veszi majd el, hanem éppen ellenkezőleg: véleménye szerint a jövőben az MI a monoton, aprólékos kutatást igénylő feladatok terhét veszi majd át emberi munkatársaitól, akinek így több energiájuk marad kreativitásukat kiélve fellendíteni a vállalat termelékenységét – a kutató szerint így az MI térnyeréséből mind a munkáltatók, mind a munkavállalók profitálni tudnak majd.

Az MI szerint ezek a foglalkozások vannak tőle a legnagyobb veszélyben

A kutatók kiemelték: a tanulmányuk azon feltételezésüket is kiválóan alátámasztotta, miszerint az ő munkájuk tetemes részét is nagyon hamar teljes mértékben átveheti majd az MI – lévén a jelenlegi kutatás aprólékos, hatalmas kognitív terhet jelentő több százezer adat pontos elemzését már ők maguk is az MI-re hagyták ahelyett, hogy hatalmas összeget fizettek volna kutatási asszisztenseknek, hogy ugyanezt a munkát sokkal lassabban elvégezzék.

Az általuk használt MI-nek mindezen tanulás, kutatás és elemzés kevesebb mint két napjába telt.