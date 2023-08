Jócskán megugrott a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) vagyona a múlt hónapban, a Refinitiv Lipper adatai szerint az eszközosztály globális mérete július végén elérte a 10 536 milliárd dollárt, ami 3,2 százalékos gyarapodás egyetlen hónap alatt.

Fotó: Shutterstock

A 324 milliárd dolláros bővülésben a nyár derekán kifejezetten erős piaci teljesítmény vitte a prímet, de a megtakarítók is kitettek magukért világszerte, 84,4 milliárd dollárt elhelyezve a költséghatékony, széles körű diverzifikációt kínáló, és ezen tulajdonságai miatt a kisbefektetők körében is méltán népszerű eszközökben.

A júliusi bőséges beáramlással együtt idén már 418,5 milliárd dollárt szívott fel az eszközosztály.

A legtöbb friss tőkét most is a legméretesebb kategóriába, a részvény-ETF-ekbe fektették, világszerte 56,5 milliárd dollárt, de kifejezetten keresettek voltak a kötvényes termékek is, amelyekből 29 milliárdnyit értékesítettek.

A Refinitiv Lipper elemzője, Detlef Glow szerint a jókora betárazás a kötvény-ETF-ekből arra utalhat, hogy sok befektető szerint a jegybanki kamatemelési ciklus világszerte a végéhez közeledhet. Az erőteljes pozicionáltság pedig a Fed és az Európai Központi Bank szigorú, további kamatemelések lehetőségére utaló nyilatkozatok ellenében tett fogadásnak tekinthető.

A többi kategóriát a fentekhez képest elenyésző tőkemozgások jellemezték, pénzpiaci ETF-ekbe 2,2 milliárd dollárt pakoltak a megtakarítók, vegyes eszközökbe pedig még ennek is csak a töredéke, 600 millió dollár vándorolt. Az ingatlanpiaci termékeknél nem volt kimutatható pénzmozgás, az alternatív és egyéb ETF-ekből ugyanakkor fél-, illetve másfél milliárd dollár távozott. A sor végén az árupiaci eszközök állnak, amelyekből kétmilliárd dollárt váltottak vissza júliusban.

A szektorba júliusban beérkező friss pénz háromnegyede, 63 milliárd dollár a legnagyobb piacon, az Egyesült Államokban talált helyet magának, míg az európai befektetők 15,6 milliárd dollár összértékben növelték ETF-kitettségüket. Az ázsiai kereskedők szűk ötmilliárd dolláros tétellel járultak hozzá a bővüléshez.

A befektetési szolgáltatók közötti versenyben a BlackRockhoz tartozó iShares végzett az élen 29 milliárd dolláros értékesítéssel. A második legnagyobb beáramlást is egy amerikai pénzügyi vállalat, a Vanguard regisztrálta, amelynél bő 20 milliárd dollárt fektettek be. A szintén tengerentúli Invesco kilencmilliárdos tétellel a dobogó harmadik fokára fért fel, megelőzve a 3,4 milliárdos forgalmat elérő State Street Global Advisorst.