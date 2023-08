Habár sokan sokszor temették már az aranybefektetéseket, most úgy tűnik, ismét érkezhet egy pozitív fordulat, és egyáltalán nincs kizárva, hogy az év végére mégis újabb rohamot indít a kettessel kezdődő árfolyam felé a nemesfém.

Az arany legutóbbi visszaesésének elsődleges oka, hogy a kamatemelés ugyan megállt az Egyesült Államokban, de a távoli hozamok emelkedése egyelőre tovább folytatódik.

Az amerikai tízéves kötvény hozama az elmúlt egy hónapban jelentősen feljebb került, és most már nemcsak kacérkodik a 4 százalékos értékkel, hanem tartósan átlépte, sőt el is távolodott tőle – a legutóbbi kereskedési napon már 4,30 százalék felett is születtek ügyletek. A brutális hozamemelkedés pedig egyértelmű negatív hatással van az egyébként klasszikus hozamot nem biztosító aranyra, és ezért láthattuk a nemesfém árfolyamát újra 1900 dollár alatt is augusztus közepén. Ugyanakkor sokan arra számítanak, hogy a Fed a szeptemberi – szinte biztosra vett – kamattartást követően sem indítja újra az emeléseket, ez pedig a hosszú hozamokban is megállót vagy akár fordulatot is előidézhet. Abban a pillanatban pedig, amikor a várakozások már abba az irányba tolódnak, hogy a Fed kamatemelései véget értek, és elértük a csúcsot, akkor a spekuláció az első csökkentés időpontjára koncentrál. Ezek hatására pedig ismét előtérbe kerülhet az aranyba való befektetés, ami egy későbbi csökkenő hozamkörnyezetben erősödhet majd.

Ráadásul

a technikai elemzés is egyre több jelét mutatja annak, hogy fordulat következhet az aranyban,

hiszen azt követően, hogy az 1900-as érték alá zuhant, az árfolyam hirtelen fordulatot vett, és látványosan piacra léptek a vevők. Jelen pillanatban éppen az 1900-as fontos szint áttörésével próbálkozik az árfolyam, aminek sikere újabb lendületet adhat az emelkedéshez, és az elmúlt napokban elért 30 százalékos RSI (Relative Strength Index) is jó alapja lehet egy tartósabb emelkedésnek.

Összességében tehát elmondható, hogy mind technikailag, mind fundamentálisan vannak fontos érvek amellett, hogy az arany a féléves mélypont elérését követően magára találjon, és újra a sok szempontból fontos 2000 dolláros értéket vehesse célba.