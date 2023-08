Növekvő forgalom mellett emelkedett a héten a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 56 912,43 ponton zárt pénteken, 1,21 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban. A részvénypiac heti forgalma 64,75 milliárd forint volt az előző heti 53,54 milliárd forint után, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek a héten.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában jelezte: a héten újabb történelmi rekordot ért el a BUX index, jelentősen felülteljesítve a nyugat-európai és amerikai részvényindexeket is. A BUX csütörtökön, 57 228,33 ponton zárt, amely az eddigi legmagasabb értéke.

A kommentárban kiemelték, hogy rekorderedményre számít az OTP az idén. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató egy lapinterjúban kifejtette, hogy idén a nettó eredmény rekordszintre emelkedhet, míg a mérlegfőösszeg 100 milliárd euróra, de az orosz-ukrán háború, illetve a hazai adópolitika alakulása továbbra is bizonytalanságot jelent. Csányi elmondta, hogy a romániai leányvállalat eladása még folyamatban van. A társaság márciusban fog dönteni az extra osztalék kérdéséről, attól függően, hogy milyen potenciális lehetőségek adódnak az új akvizíciókra.

Céláremelés érkezett az OTP-re, a Citi 13 635 forintról 16 120 forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó 12 havi célárfolyamát, változatlanul vételi ajánlás mellett - tették hozzá.

Jó eredményekről számolt be a Rába. A második negyedévben 19,7 milliárd forintos árbevételt és 104,6 forintos egy részvényre jutó adózott eredményt ért el a járműgyártó vállalat. A menedzsment szerint továbbra is pozitívak a kilátások, nincsenek olyan jelek, amelyek a kereslet csökkenésére utalnának. Az energia- és nyersanyagárak jelentős csökkenése is nagyban segítette a kedvező eredmények elérését.

A Morgan Stanley szerint októbertől lassítani fog a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a kamatcsökkentésben. A befektetési bank elemzői szerint szeptemberben összeérhet az egynapos betéti kamatszint az alapkamattal, majd októbertől 50 bázispontos ütemre válthat a kamatvágási ciklusban az MNB - közölte az Equilor.

A héten a Mol 3,54 százalékkal erősödött, a részvény 2746 forinton zárt pénteken, heti forgalma csaknem 6,3 milliárd forint volt. A Magyar Telekom árfolyama 2,84 százalékkal emelkedett a héten, pénteken a papír 452,5 forinton zárt, heti forgalma 734,4 millió forintot tett ki. Az OTP ára a héten 1,45 százalékkal nőtt, 14 305 forinton zárt pénteken, forgalma a héten 31,88 milliárd forint volt. A Richter árfolyama 0,70 százalékot gyengült, a részvény 9165 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma meghaladta a 8,2 milliárd forintot. A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4768,57 ponton zárt a héten, ami 46,45 ponttal, 0,96 százalékkal alacsonyabban az előző hetinél.