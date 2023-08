Tejben-vajban fürdették befektetőiket a tőzsdei cégek a második negyedévben, melyek minden korábbinál több osztalékot fizettek ki számukra ebben az időszakban.

A bankszektor és jeles képviselője, a HSBC is kivette a részét a bővülésből. Fotó: Shutterstock

Az 1200 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalat összesen 568,1 milliárd dollárt osztott ki részvényeseinek a megtermelt profitjából április és június között.

Ez 4,9 százalékkal több az egy évvel ezelőttihez képest, és egyúttal új háromhavi csúcsot is jelent a Janus Henderson friss adatai szerint.

Az újabb rekorddöntés azzal együtt sikerült, hogy a kiugró 2022-es évet követően a rendkívüli osztalékfizetések idén már belesimultak a sokéves átlagba. A bővülés továbbra is meglehetősen széles körű, a brit–amerikai vagyonkezelő összeállítása szerint ugyanis a cégek 88 százaléka növelte, de legalábbis szinten hagyta a részvényesi juttatások összegét.

Szűkmarkú bányászok, nagyvonalú hitelezők

Míg tavaly az energiacégek és nyersanyagtermelők vitték a prímet, most a bankok jelentették a húzóerőt, a globális növekedés felét ezek adták. A szektor jövedelmezősége nagyot javult az emelkedő kamatkörnyezetben, miközben számos szereplő csak mostanra térhetett vissza a pandémia idején felfüggesztett osztalékfizetéshez.

A pénzügyi cégek mindezek következtében együttesen 85,3 milliárd dollárt fizettek ki tulajdonosaiknak, ötödével többet az egy évvel korábbinál. Hasonló mértékben srófolták fel az osztaléktömeget az autógyártók is, akik ezzel a bővülés hetedét adták.

A tradicionálisan bőkezű bányászcégek osztaléka ezzel szemben harmadával zuhant a visszaeső nyersanyagárakkal párhuzamosan szűkülő profittal együtt, és az olajcégek is valamivel szorosabbra húzták a nadrágszíjat, főként Brazíliában és Kolumbiában.

Ami a földrajzi megoszlást illeti, Európa hozzájárulása kiemelkedő volt, amiben a szezonalitás is szerepet játszik, mivel kontinensünkön hagyományosan évente egyszer, a második negyedévben fizetnek osztalékot a vállalatok. A tizedével magasabb kifizetés az összes régió közül a legmagasabb volt, köszönhetően a Svájcban, Franciaországban és Németországban is csúcsra futó juttatásoknak.

Japánban a Toyota nagyvonalúsága is kellett az éves alapon 6 százalékos bővüléshez, a brit nyersanyagtermelők szűkmarkúságát viszont csak enyhíteni tudta a HSBC vártnál nagyobb osztaléka. A világ legnagyobb tőkepiacán befektetők számára vészjósló lehet, hogy az Egyesült Államokban a hatodik egymást követő negyedévben lassult a kifizetések emelkedése.

Európai dominancia a kifizetéseknél

A régiós trendek jól visszatükröződnek a legnagyobb kifizető cégek toplistáján is. A tavaly még legbőkezűbbnek számító brazil állami olajvállalat, a Petrobras, valamint az elmúlt években rendre a dobogón végző Rio Tinto bányacég még a top 10-be sem került be, átengedve a legbőkezűbb osztalékfizető címet a brandépítésben is élen járó svájci Nestlének. A második helyen a HSBC brit nagybank végzett, megelőzve a dobogó harmadik fokára befutó Mercedes-Benz járműgyártó csoportot.

A Nestlénél nagyvonalúbban egy vállalat sem gondoskodott a részvényeseiről. Fotó: Shutterstock

A legszorosabb élmezőnyt is kontinensünk cégei dominálják, a tíz legnagyobb osztalékfizető között csupán két Európán kívüli szerepel: a China Mobile Limited a negyedik, a Microsoft pedig a hetedik helyen szerepel. A járműipart a német BMW, a gyógyszeripart a Bayer és a Sanofi, a pénzügyi szektort pedig a BNP Paribas, az Allianz és az Axa képviseli a közvetlen élmezőnyben.

A fenti tíz legbőkezűbb vállalat összesen 57,5 milliárd dollárt osztott vissza nyereségéből, a globális kifizetések tizedét adva. Igaz, a továbbra is nagyfokú koncentráció valamelyest mérséklődött 2022-höz képest, akkor még 61,7 milliárd dollár kifizetést eszközöltek a top 10-es vállalatok.

Újabb rekordév a láthatáron

A Janus Henderson az újabb rekordkifizetés dacára, a gazdasági bizonytalanságokat szem előtt tartva nem változtatott a májusban közzétett egész éves előrejelzésén, továbbra is azzal számol, hogy a legtőkeerősebb tőzsdei cégek 1,64 ezermilliárd dollárt oszthatnak vissza befektetőiknek 2023-ban. Ez 5,2 százalékos bővülést jelentene a tavalyi csúcsesztendőhöz képest. A kifizetésekben – ahogy az elmúlt három hónap során – az év egészében is a bankok jeleskedhetnek majd leginkább.