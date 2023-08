Felpörgött a közép-európai bankpiaci tranzakciós aktivitás (M&A), a jelek szerint a terjeszkedni kívánó hitelintézetek ismét látnak fantáziát a régióban. A folyamat egyik jele az, hogy a romániai érdekeltségével organikus növekedésre kevésbé képes, az ottani bankvásárlási szándékaival falakba ütköző, így végül leánybankját idén áruba bocsátó OTP Bankot, ha körbe nem is udvarolják a vevőjelöltek, de nagy eséllyel könnyű lesz búcsút intenie Romániának.

Eladóként és vevőként is jeleskedne a térségben az OTP. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Miről szól még a cikk?

Kapósak a kisebb romániai bankok.

Az orosz és török célpontok helyébe lépnek a román és lengyel pénzintézetek.

Mit adna cserébe a Raiffeisen az OTP-nek a román leányért?

Versenyben a lengyel VeloBankért az Erste és az OTP?

A legutolsó hírek szerint a versenyben lévő Raiffeisen Bank International (RBI) és Banca Transilvania (BT) mellé egy újabb romániai vevőjelölt csatlakozott. Kedden pedig kiderült, kapósak lettek a keleti szomszédunkban lévő kisbankok, az eszközállomány szerinti sorrendben tizedik OTP Bank Romania mellett már a First Bankra is lenne vevő, a Bloomberg információja szerint a CIB Bankot is tulajdonló Intesa személyében.

A First Bank – nevével ellentétesen – a piaci rangsor szerinti lista vége felé szerénykedik, a 14. helyen szerepel, részesedése alig több 1 százaléknál. Viszont az, hogy a román bankpiacon ennyire marginális szereplőnek számító vállalatért 200 millió eurót is adnának, nem rossz hír az OTP szemszögéből, hiszen felsrófolhatja az OTP Bank Románia vételárát is, amelyet korábban 300 millió euróra taksáltak az elemzők.

A First Bank 2018 óta a JC Flowersé, amely, hasonlóan az olaszokhoz, semmit nem kommentált a Bloombergnek. A hazájában piacvezető Intesa elsősorban ott keres akvizíciós célpontokat, ahol már jelen van, Románia pedig ilyen, bár az Intesa Sanpaolo Romania csupán 60 ezer ügyféllel rendelkezik, másfél milliárd eurónyi eszközállományt kezelve.

A lehetséges akvizíció tárgyát képező First Bank a lakossági és a vállalati szegmensben is aktív, a pénzintézetet a jelenlegi tulajdonosa a Piraeus Banktól szerezte meg, majd egy évre rá akvirálta a Leumi Bankot, amit azon melegében be is olvasztott a First Bankba. Az eladási szándék nem új, a JC Flowers már az év elején tesztelte a piacot, állítólag a szintén olasz Unicredittel folytattak előzetes tárgyalásokat, eredménytelenül. Az Unicredit az OTP Bank Romaniára is ajánlatot tett, de korán visszalépett a licittől.

Lehet, hogy csereügyletben kel el a romániai OTP

Az Euromoney keddi elemzése szerint a román bankszektor felértékelődött azzal, hogy Oroszországban a háború miatt a nyugati bankoknak eszükben sincs akvirálni, sőt inkább kifelé igyekeznek onnan, egy másik nagy piac – Törökország – pedig kevésbé vonzó célpont az ismert gazdasági nehézségek miatt. A közép-európai bankok így gyakrabban válhatnak célponttá – jegyzi meg az elemzés szerzője. A nagy kérdés az, hogy a vevőjelöltek közül ki milyen stratégia mentén menedzseli a „fölös” saját tőkéjét: az akvizíciók mellett a sajátrészvény-vásárlások és az osztalék emelése a lehetséges opciók – erről említést tett a Világgazdaságnak Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója is.

A szaklap egyébként megszellőztette, hogy az OTP Bank Romaniáért még versenyben lévő Raiffeisen állítólag nem készpénzzel teljesítene, hanem egy egyelőre nem megnevezett nyugat-balkáni országban lévő érdekeltségét vonná be egy (eszköz)csereügyletbe.

Három ország jöhet szóba a térségben, itt van az RBI-nek és az OTP-nek is leánya: Albánia, Szerbia és Horvátország. Ha mégsem az RBI lesz a befutó, akkor a EuroMoney szerint a BT az esélyes.

Hosszú évek után sikeres lehet egy bankeladás Lengyelországban

A romániai bankpiac mellett akvizíciós szempontból Lengyelország is felértékelődhet. Most az a sztori, hogy a magyarnál négyszer nagyobb piac 9. szereplője eladóvá vált. Június végén indította el a VeloBank főtulajdonosa, az állami Bankgarancia Alap (ez tulajdonképpen a lengyel betétbiztosítási alap) az értékesítési folyamatot.

Nem kell vesződnie a frankhitelekkel a VeloBanknak. Fotó: Shutterstock

A bruttó hitelállomány szerinti rangsorban kilencedik VeloBank lakossági, mikrovállalati és lízingüzletágban érintett, 2023 március végén 2 százalékos piaci részesedésre elegendő, 42 milliárd zloty (1 zloty = 85 forint) eszközállománnyal (3,6 ezermilliárd forint) és feleekkora nettó hitelportfólióval rendelkezet, de nincs deviza-jelzáloghiteles kitettsége.

Magát a pénzintézetet a Getin Noble Bank kényszerű szerkezetátalakításakor hozták létre, mégpedig úgy, hogy a GNP portfóliójának egészséges része került hozzájuk, vagyis az összes betét, de a hitelek közül csak a zlotyportfólió. A problémás frankhitelek és a jövőbeni ügyfélperek és -követelések a GNP-nél maradtak.

A VeloBank részvényeinek 51 százaléka a Bankgarancia Alapé (a szavazati jogoknak viszont a 100 százaléka), a többi 49 százalék a nyolc legnagyobb lengyel hitelintézet által létrehozott Kereskedelmi Bankvédelmi Rendszeré (SOBK), de ez utóbbi részvénycsomag is az új tulajdonoshoz kerül.

A kötelező érvényű ajánlatokat szeptember végéig kell benyújtani, a folyamat várhatóan 2024 első negyedévében zárul le.

Augusztus közepén a PKO Bank Polski árult el annyit, fontolgatja, hogy ajánlatot tenne a VeloBankra. Az 1785 milliárd forintra tehető velobankos hitelállomány az OTP szemmértékével nézve annyit tesz ki, mint a magyar bank szerbiai hitelportfóliója (ami 1862 milliárd forint).

A Business Insider lengyel kiadása azonban figyelmeztet, nem biztos, hogy az érdeklődők köre hosszú lesz. Pedig a vevők alkupozíciója kifejezetten jó, mivel a Bankgarancia Alapnak jövő márciusig kötelező eladnia a VeloBankot, vagy fel kell számolnia, az Európai Bizottság felé tett kötelezettségvállalásoknak megfelelően.

Több év óta ez lenne az első nagyobb tranzakció a lengyel bankpiacon, tülekedésre mégsem lehet számítani – vélik a Business Insidernek nyilatkozó elemzők. Maga a lengyel piac a méretéből adódóan vonzó ugyan, de a szektor ottani jövedelmezősége nem éppen magas – náluk 2016 óta van bankadó, ott a svájcifrankhitel-probléma és a szabályozói bizonytalanságok. De az sem segít a VeloBank eladásában, hogy a zlotys jelzáloghitelezésben kicsi a részesedésük, pedig ezek a hosszú távú szerződések a legjobb ügyfélmegtartó eszközök. Ötletként felmerült még az, hogy a VeloBankkal együtt a befektetőnek vinnie kellene ugyanazzal a lendülettel a Bank Handlowy lakossági portfólióját is, amit már két éve árul a Citi.

Versenyben az Erste és az OTP?

A VeloBank iránt potenciálisan érdeklődő külföldi szereplők között van az osztrák Erste csoport és a magyar OTP Bank – írja a Business Insider, hozzáfűzve, ez az egyetlen nagy banki piac a régióban, ahol ez a két intézmény nem rendelkezik lakossági banki szolgáltatásokkal.

Működésének tavaly októberi kezdetén a VeloBank körülbelül 700 milliós sajáttőkével rendelkezett, ami 4 százalékos Tier-1 tőkemutatót jelent, jóval alacsonyabbat a lengyel banki követelményeknél, amelyek inkább 10 százalék felettiek, vagyis a vételáron túl a befektetőnek vélhetően fel is kell tőkésítenie a VeloBankot. Az első fél évben a VeloBank csaknem 280 millió zloty konszolidált nettó nyereséget ért el, 2023–2025-re pedig összesen 1,5 milliárd zloty nettó nyereséget célzott meg a menedzsment. Kerestük az OTP kommunikációs osztályát, amint válaszolnak, kiegészítjük a cikket.