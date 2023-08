Jó hír a piacok számára, hogy egyszerűsödik a hazai monetáris eszköztár, a kedvező makromutatók, a külső egyensúly javulása alapján pedig továbbra is úgy látjuk, hogy az alapráta az év végére 10,5 százalékig csökkenhet – mondta a Világgazdaság Arbitrázs című podcastsorozatának legújabb epizódjában Horváth András, az MBH Bank vezető elemzője.

A szakértő szerint a hazai monetáris politika halad tovább a kijelölt úton, így az MBH kitart a korábban megfogalmazott várakozása mellett, és az év végére 378 forintos euróárfolyamot jósolnak.

Az amerikai alapkamat Horváth András szerint egy ideig marad a jelenlegi 5,5 százalékon, a vártnál is jobb makroadatok hatására legfeljebb 5,75 százalékig kúszhat fel a ráta decemberre.

A magas inflációt a cégek többsége teljes mértékben át tudta hárítani a fogyasztókra, így elmaradt a profitrecesszió, aminek hátán az árfolyamok is emelkedni tudnak – mondta Debreczeni Csaba, az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzője. A vállalatok többsége jelenleg jó állapotban van, ez segít elkerülni a recessziót is és alacsony szinten tartani a munkanélküliséget. Érdemes ugyanakkor kockázatként szem előtt tartani, hogy a magas kamatok hatása késleltetve éreztetik hatásukat a gazdaságokban, ezen belül például a munkaerőpiacokon így továbbra is kérdés, hogy az amerikai vagy az európai gazdaságok esetében recessziót vagy csak lassulást hoz mindez.

Az európai piaci trendekben sok furcsaság figyelhető meg, a gyorsjelentések után egyértelművé vált, hogy a szolgáltató és a pénzügyi szektorok jól teljesítettek, miközben az ipar, beleértve a nehézipart és a vegyipart szenvedett. Utóbbi szektorok ugyanakkor szinte kivétel nélkül fellendülést várnak a második félévben, miközben a piacon recessziós félelmek uralkodnak.

Az optimizmust táplálhatja az is, hogy továbbra is igen magas a likviditás a piacokon, elég, ha csak a Fed mérlegére tekintünk, amely 8000 milliárd dollár fölött van, ami a nyolcszorosa a tíz évvel ezelőttinek – mondta Horváth András. A folytatással kapcsolatban sok a kérdés, egy képzeletbeli portfólió építésekor Debreczeni Csaba szerint azt kell mérlegelni, hogy a recessziós vagy a javuló gazdaságra vonatkozó forgatókönyv valósul meg. Recesszió esetében a nem ciklikus fogyasztási cikkek gyártói, a közművek vagy az egészségügyi ellenállók lehetnek, ellenkező esetben az autóipar és technológia lehet a befutó.

A beszélgetést itt hallgathatja meg: