A BRICS-országok – Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika – által létrehozott Új Fejlesztési Bank (New Development Bank, NDB) célul tűzte ki, hogy finanszírozásának nagyobb részét gyűjtse be helyi devizákból – mondta el Leslie Maasdorp, a bank pénzügyi igazgatója a johannesburgi BRICS-csúcson szerdán.

A szakember közlése szerint a jelenlegi 20 százalékról 30 százalékra növelnék a helyi devizák szerepét a finanszírozásban, ám ez nem jelenti azt, hogy a bank dedollarizációt hajtana végre, vagy elmozdulna a zöldhasútól.

Fotó: Fang Zhe / AFP

Az NDB várakozásai szerint rendszeres kibocsátó lesz a dél-afrikai kötvénypiacon, ahol a héten már 1,5 milliárd rand (28,5 milliárd forint) értékű kötvényt piacra is dobott. A sanghaji központú pénzintézet egy olyan programot regisztrált a johannesburgi tőzsdén 2019-ben, amely 10 milliárd randnyi kötvény kibocsátását teszi számára lehetővé.

A bank mindemellett idén először szeretne rúpiában is kötvényeket kibocsátani, és a hatóságokkal egy 2,5 milliárd dollár értékű ötéves programról tárgyal Indiában.

Azonban a Bloombergnek Maasdorp azt is elmondta, hogy a finanszírozás maradék 70 százaléka továbbra is dollár lesz, sőt hangsúlyozta, hogy a bank tőkéje dollárban van, és a jelentéseit is dollárral számolva készíti el, így a dollár továbbra is a bank DNS-ébe van kódolva.

A más devizák használata azonban segítheti az amerikai fizetőeszköz szerepének a csökkentését, hiszen az Egyesült Államokon kívüli, ámde dollárban fennálló adósság az egyik fő gátja a dollár trónfosztásának.