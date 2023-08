Hatalmas, 350 millió dolláros kriptobányászati központ létesül hamarosan az Ománi Szultanátusban – értesült egy helyi lap, az Oman Daily Observer.

Fotó: GettyImages

A többszáz millió dolláros beruházás 10 hónapon belül már a második kriptóval kapcsolatos új létesítmény lesz az országban, tavaly év végén ugyanis megnyitotta már kapuit az ország első hasonló intézménye, ami 390 millió dollárba került.

Az új központban a tervek szerint 15 ezer kriptobányász-eszköz kap majd helyet idén októberig.

A létesítmény próbaüzeme már el is indult, jelenleg kétezer masina zakatol benne, melyek összfogyasztása 11 megawattórát tesz ki. A központ a kriptobányászat mellett adattárolási- és továbbítási feladatokat is ellát majd.

A telep a Salalah Free Zone nevű kiemelt gazdasági övezetben nyílik majd meg, ahol alacsony társasági adóterhek mellett kezdheti meg működését.

Az előző ománi befektetés óta nagyot erősödött a legnagyobb kriptodeviza.

A központ létesítésének a lap értesülései szerint egyik elsődleges feladata az ország gazdaságának digitalizálása és fellendítése lesz, mivel Omán jelenleg még jelentős mértékben rá van utalva az olajexportjából származó bevételekre, ezt a függőséget pedig mielőbb szeretnék csökkenteni.

Az ománi kormány emellett a nyár elején konzultációt kezdeményezett a lakosság körében egy esetleges kripto-szabályozás létrehozásáról, melynek részeként a digitális eszközkezelőket többek közt arra is köteleznék, hogy az országban való online jelenlétük mellett helyi irodákat is nyissanak, ezzel is lökést adva a helyi gazdaságnak.