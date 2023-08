A Nintendo közzétette az áprilisban kezdődött pénzügyi éve első negyedéves jelentését, amely befektetői szemmel szívmelengető adatokkal volt tele: a vállalat ugyanis rekordbevételt és a vártnál magasabb üzemi eredményt produkált a három hónapos időszakban.

A vártnál több Nintendo Switch játékkonzolt értékesítettek a tavasszal a The Legend of Zelda videójáték megjelenésének köszönhetően.

Fotó: Shutterstock

A Nintendo cég megítélésének és az eladási számoknak is jót tett a Super Mario Bros.: A film, valamint a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – a királyság könnyei videójáték sikere. A vállalat csütörtökön közölte, hogy az utóbbiból május–júniusban 18,51 millió darabot értékesített, köszönhetően a filmnek. A mozifilm azonban nemcsak a játékok eladási számát lendítette fel, hanem a japán cég mobil- és szellemi tulajdonnal kapcsolatos üzletágának értékesítését is, amely háromszorosára, 31,8 milliárd jenre (79,6 milliárd forintra) nőtt a naptári év második negyedévében. Az új videójáték kiadása pedig fellendítette a Switch konzolok eladásait is, pedig május elejéig még úgy tűnt, hogy már a kutyának sem kellenek. A tavaszi időszakban azonban 3,91 millió darabot értékesítettek a játékkonzolból, meghaladva az egy évvel korábbi szintet.

Az első negyedév működési eredménye a jelentés szerint 82 százalékkal, 185,4 milliárd jenre ugrott a tavalyi év azonos időszakához képest, ami meghaladja az elemzői várakozásokat és a 2020. április–júniusi 144,7 milliárd jenes negyedéves csúcsot is.

A bevétel összesen 461,34 milliárd jen (1154 milliárd forint) volt, ami jóval felülmúlta az egy évvel korábbi 307,5 milliárd jent (769,8 milliárd forint). A kimagasló teljesítmény főként a szoftverek rekordot hozó értékesítéséből fakadt.

A Nintendo részvények árfolyama megháromszorozódott a Switch 2017-es megjelenése óta.

A Nintendónál most az a legfőbb kérdés, hogy milyen további lépéseket tesz a következő hónapokban a lendület fenntartásáért. A vállalat a pénzügyi év hátralévő részére – a jövő márciusig tartó időszakra – nem jelentett be jelentősebb játékokat, így a karácsonyi nagybevásárlásra főként a jelenlegi termékekből válogathatnak a fogyasztók.

A versenytárs konzolgyártók, a Sony és a Microsoft viszont bőséges új hardver- és szoftverkínálattal jelentkeznek – emlékeztetett a Bloomberg.

Ezzel magyarázható, hogy a Nintendo fenntartja a korábbi, 15 millió darab konzolos, egész évre szóló értékesítési előrejelzését, ami 16,5 százalékos csökkenés az előző évhez képest – írja a Reuters.