A kötvénybefektetések iránt érdeklődő ügyfelek gyakran kérdezik tőlünk manapság, hogy milyen lejáratú kötvényeket érdemes vásárolni. Ebben a cikkben röviden kifejtem, hogy a jelenlegi hozamkörnyezet alapján milyen kiválasztási elvet tartok célszerűnek alkalmazni.

A magas alapkamatok és infláció időszakát éljük. A kötvények alapvető jellemzője, hogy a kamatemelési ciklus erős hatással van az árfolyamukra: a hozam és az árfolyam ellentétes irányban mozog.

Bár a referenciahozamok 2008 végén voltak a jelenlegihez hasonló szinteken, ennek ellenére manapság is érdemes a kötvénybefektetésekben gondolkodni, rövid, illetve hosszú lejáratú értékpapírok segítségével.

Megjegyezném, hogy például a tőzsdén kereskedett befektetési alapokon keresztül azok is megtalálhatják a megfelelő befektetési lehetőségeket, akik nem feltétlenül szeretnének egyedi kockázatokat vállalni. A mérsékelt kockázatokat kedvelő befektetőknek a befektetésre ajánlott hitelminősítői besorolással rendelkező instrumentumok köréből érdemes szemezgetniük.

Kulcsfontosságú még a lejáratok megválasztása is, mivel a hozamemelkedések következtében akár névérték alatt is hozzájuthatunk 20, 30 vagy akár 100 éves lejárattal rendelkező értékpapírokhoz is (megnyugtatásul hozzátenném, hogy a hosszú lejárat nem azt jelenti, hogy a másodpiacon ne tudnánk akár jóval a lejárat előtt is értékesíteni a kötvényt – méghozzá a hozam realizálása mellett).

Fontosnak tartom kiemelni, hogy az ilyen távoli lejáratok esetén az árfolyamváltozás napon belül is igen volatilis lehet.

A durációt (a kötvény átlagos hátralévő futamidejét) is érdemes lehet megvizsgálni egy-egy egyedi kötvény esetében, ami a kötvények kamatérzékenységét fejezi ki. Alapvetően elmondható, hogy a hosszabb durációval rendelkező kötvények árfolyamára nagyobb hatással van a kamatok változása. Ebből adódóan egy rövidebb átlagos hátralévő futamidővel rendelkező eszköz kisebb kockázatú lehet, mint egy hosszabb durációjú.

Akik inkább a cikk elején említett tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF-ek) segítségével szeretnének magasabb diverzifikációt elérni a portfóliójukban, azok megfelelő alternatívákat találhatnak angol fontban, amerikai dollárban és euróban egyaránt.

Angol fontban az Egyesült Királyság államkötvényeit tömörítő iShares Core UK Gilts UCITS ETF emelhető ki, melyben különböző lejáratú és különféle kamatozással rendelkező értékpapírokat találhatunk.

Amerikai dollárban az iShares $ Corp Bond UCITS ETF lehet érdekes, amellyel az amerikai kibocsátású kötvényeket lehet megvásárolni. Ebben a tőzsdén kereskedett befektetési alapban olyan vállalatok kötvényei is szerepelnek, mint például a Bank Of America, a Boeing, az Apple vagy akár a Home Depot Inc.

Az inflációhoz kötött államkötvényeket tömörítő, euróban elérhető iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF-et olyan országok államkötvényei alkotják többek között, mint az Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Olaszország, Németország és Japán.

Összegezve elmondható, hogy elsődleges szempont a kockázatok megfelelő kezelése, továbbá az, hogy nem a tökéletes piaci időzítésre kell törekedni, hanem egy megtervezett stratégia szerint felépíteni a befektetési portfóliót, vagy beilleszteni esetlegesen egy új elemet.