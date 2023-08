A legfrissebb sajtóhírek szerint három pénzintézet versenyez az OTP Bank Románia megszerzéséért, miután az Exim Banca Românească is bejelentkezhetett. A bankok képviselői Bukarestben egyeztethetnek a magyar pénzintézet illetékeseivel, és hamarosan érkezhetnek a konkrét ajánlatok – írta a Krónika Online.

Fotó: Jaap Arriens / AFP

Korábban a Világgazdaság is beszámolt róla, hogy két főre olvadt a versenyben maradt vevőjelöltek köre, most azonban úgy tűnik, egy harmadik hitelintézet is lát fantáziát az OTP Bank Romaniában.

A versenyben lévő Raiffeisen és a Transilvania Bank mellé most csatlakozott az Exim Banca Romaneasca.

Az ügy pikantériája, hogy a Banca Româneascát azt követően vásárolta meg a román állami tulajdonban levő Exim Bank, hogy a Román Nemzeti Bank (BNR) 2018-ban megakadályozta, hogy az OTP Bank Románia felvásárolja görög tulajdonosától

– emlékeztetett a Krónika.

Az eladás sikerességében bízik Csányi Sándor is, aki itt beszélt a várakozásairól a VG-nek.

Az OTP májusban bocsátotta eladásra a romániai leányvállalatot, a magyar csoport ki akar vonulni Romániából, ahol viszonylag kis piaci részesedéssel rendelkezik, annak ellenére, hogy többször próbált akvizíciókkal terjeszkedni.

Az év első felében az OTP Bank Romania 14 milliárd forint nettó profitot realizált, ennek zöme a második negyedévben teljesült.