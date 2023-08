Kíméletlen koncentráció mutatkozik a legismertebb tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF) kezelőinek körében, sok esetben mindössze egy-egy termék viszi még a legismertebb kibocsátók szekerét is.

Fotó: Shutterstock

A 7,4 ezermilliárd dolláros ETF-piacon a minimum 8 alapot futtató befektetési vállalatok közül legalább 28 esetében elmondható, hogy a teljes náluk befektetett tőkemennyiség 40 százalékát egyetlen alapjukba teszik a befektetők, kitéve ezzel azokat a piaci környezet viszontagságainak – és a jelenség nem csak a kisebb, ismeretlen ágazati szereplők körében látványos, de még a legnagyobb nevek között is, mint Cathie Wood Ark Investment Managementje, az Invesco befektetési vállalat, vagy éppen a Pacific Investment Management Co (Pimco).

A több mint 200 ETF-et kezelő Invesco esetében a vállalat QQQ Trust Series 1 alapja viszi a prímet: az ETF, mely a Nasdaq 100 index árfolyamát követi, az Invesco alapjaiba fektetett pénzek közel 50 százalékát emészti fel – a QQQ jelenleg közel 200 milliárd dollárt cipel a hátán.

Színt vallottak a befektetési guruk: Soros és Burry piaci szakadást vizionál, a legnagyobbak kedvence továbbra is az Apple A befektetési világ legnagyobb szereplői nemrég tették közzé, milyen részvényeket adtak-vettek a második negyedévben, teljes befektetési portfóliójukat is megosztották a világgal. Nézzük, mire számítanak a milliárdosok a részvénypiac jövőjét illetően!

A 40 alapot futtató Pacer estében még ennél is látványosabb a koncentráció: a náluk parkoltatott tőke 55 százaléka van jelenleg a Pacer US Cash Cows 100 ETF-ben lekötve. De hasonló a helyzet a 2021-es tech rali meglovaglásán a világ egyik legismertebb befektetési gurujává váló Cathie Woord Ark Investment Managementjénél is: a csúcson a 28 milliárd dolláros tőkemennyiséget is elérő Ark Innovation ETF alap, mely mára 7 milliárd dollár környékére zsugorodott, az Arknál elhelyezett tőke 52 százalékáért felel.

Cathie Wood alapjának árfolyama már a tech szektor felfutását megelőző szintjei alatt jár.

Az ilyen mértékű koncentráció könnyen jelentheti azt, hogy amennyiben jól halad a szekér és az érintett alap árfolyama felfut, sztárt csinál annak alapítójából - ahogy tette ezt Cathie Wooddal a tech-rali, de visszafelé még ennél is könnyebben sülhet el: ha beszakad a piac, vagy csak rossz lóra tesznek az alapkezelők, könnyedén boríthatják ezzel akár teljes vállalatukat is.

A Bloomberg adatai szerint az idén már 156 ETF szűnt meg, és az alapok felszámolása nem csak a nagy kitettségű vállalatok esetén jellemző, hiszen az egyik legnagyobb alapkezelő, a BlackRock is bejelentette múlt héten 5 alapjának törlését – pedig náluk aztán távolról sem mondható, hogy nagy lenne a koncentráció.

A két legnagyobb ETF-kibocsátó, a 343 milliárd dolláros iShares Core S&P 500 ETF (IVV) tulajdonosa, a BlackRock és a 326 milliárdos S&P 500 ETF (VOO) mögött álló Vanguard esetében ugyanis egyaránt elmondható, hogy az érintett alapok teljes portfóliójuk mindössze 15 százalékát teszik ki, ezzel a szegmens legjobban diverzifikált szereplőjévé téve a két céget.