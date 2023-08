A Walmart az amerikai kisember nagy barátja – ez állapítható meg az Egyesült Államok piacvezető kiskereskedelmi láncának második üzleti negyedévéről kiadott gyorsjelentéséből. A vállalat ugyanis merészen fityiszt mutatott kispénzű fogyasztók vásárlási hajlandóságát lelombozó inflációnak, és az élelmiszerektől a ruházati termékeken át a tartós fogyasztási cikkekig mérsékelte az árait, vagy legalábbis nem korrigálta teljes egészében a történelmi magasságokból mostanra lassan ereszkedő inflációval.

A Walmart Amerikában 6,4 százalékkal tudta növelni a forgalmát.

Fotó: AFP

Ahogy a számok is igazolják, ez az üzleti stratégia bevált: a május–júliusi időszakban a forgalom egyaránt meghaladta a saját előrejelzésüket és az elemzői várakozásokat, ennek következtében most a folyó, teljes 2024-es üzleti évre vonatkozó bevételi prognózisukat is felfelé módosították.

A jó hírekre a tőzsdenyitás előtti kereskedésben a Walmart részvényárfolyama 3 százalékkal erősödött, ezzel együtt 15 százalékkal drágult idén a papír.

A Walmart legalább egy éve működő amerikai egységeit tekintve az üzemanyag-eladások nélkül számított 110,9 milliárd dolláros összforgalom éves összevetésben 6,4 százalékos pluszt jelent, míg a Refinitiv elemzői konszenzusa csak 4,44 százalékos bővülést várt.

Az amerikai e-kereskedelmi forgalom 24 százalékkal gyarapodott, megduplázva az egy évvel ezelőtti dinamikát.

Globálisan a Walmart 5,7 százalékos pluszforgalmat és 161,6 milliárd dolláros árbevételt könyvelhetett el. Üzemi eredménye 6,9-ről 7,3 milliárd dollárra nőtt, miközben bruttó haszonkulcsa 50 bázisponttal kerek 24 százalékosra javult. Az egy részvényre eső nyeresége (EPS) 55 százalékos ugrással 2,92 dolláron állapodott meg. Adózott eredménye 5,15 milliárd dollárról 7,89 dollárra javult.

Az élelmiszer-forgalmazás az erősségünk, de az általános árucikkeknél is bátorító, várakozásaink feletti bővülést tapasztaltunk

– büszkélkedett Doug McMillon, a Walmart vezérigazgatója. Nyereségtermelő képességük javulását a beszállítói láncnál alacsonyabbra szorított költségekre és a készletkisöprési akcióknál alkalmazott kisebb engedmények javára írta.

A Walmart alacsonyan tartotta a Barbie babák árát is.

Fotó: AFP

Kitekintésében a Walmart stabil, erős forgalommal és felfelé korrigált üzleti mutatókkal számol továbbra is. A jövő januárral záruló 2024-es üzleti évre a tavalyi 605,9 milliárd dolláros konszolidált bevétel 4-4,5 százalékos bővülését valószínűsítik, a 24,6 milliárd dolláros kiigazított üzemi eredménynél 7-7,5 százalékkal várnak többet, míg a tavalyi 6,29 dolláros kiigazított EPS-t 7-17 centtel haladhatják meg jó esetben.