Az idei nyár eleje óta jelentősebb fordulat bontakozott ki az olaj piacán, a WTI árfolyama még 70 dollár alatt is járt, amely részben annak is volt köszönhető, hogy a globális keresletben csökkenésre lehetett számítani, azonban a nyári időszakban inkább ennek az ellenkezője valósult meg, a kínálat szűkülése mellett. Mindezzel együtt az olajárak 10 hónapos csúcsra emelkedtek az elmúlt hetekben.

A globális kitermelés napi 101 millió hordó alá esett vissza. Fotó: Shutterstock

Az IEA augusztusi elemzéséből is kiderül, hogy az erős nyári utazási szezon, valamint az energiatermelésben is használt olaj emelkedése és a kínai energiafogyasztás növekedése is nyomást helyez keresleti oldalról a piacokra. Habár sok esetben arról olvashatunk, hogy a kínai gazdaság lassulása visszafoghatja majd a keresletet, a nyári adatok alapján ez egyáltalán nem látszódott, és inkább stabil, sőt enyhén növekvő maradt a kereslet globálisan. Az IEA előrejelzése alapján így a napi hordónkénti kereslet is 2,2 millióval emelkedhet, ezzel 102,2 millió napi hordóra bővülhet ebben az évben a globális olajkereslet.

Látható tehát, hogy a keresleti oldalról azért hatalmas problémák közel sem mutatkoznak, ezzel együtt

a kínálati oldal szűkössége jelent akadályt az olajárak mérséklődése előtt.

Ezzel szemben a kitermelés mértéke napi 101 millió hordó alá süllyedt vissza. Ebben ráadásul további visszaesés is várható, amelyben legnagyobb szerepet Szaúd-Arábia napi egymillió hordós kitermelés csökkentése játszik, amelyet decemberig meg is hosszabbított. Emellett Oroszország szintén meghosszabbította a napi 300 ezer hordós csökkentését az olajexportra vonatkozóan. Ezzel jelentős kínálat szűkülés valósult meg, és várható is az előttünk álló időszakban, mindez pedig a továbbra is magasabb olajárfolyam irányába mutat. Az OPEC+ tehát az árfolyamok stimulálása érdekében többször is visszavágást hajtott végre a kitermelés mértékében, emellett globális szinten a rendelkezésre álló olajkészletek is csökkentek július folyamán, főként az OECD tagországok körében részben szezonális hatások miatt is.

Az olajárak emelkedésével pedig az energiaszektor részvényei is előtérbe kerültek, az S&P 500 indexben a három hónapos relatív teljesítményben ismét az élre állt az energiaszektor, amellett, hogy az év elején az AI-boom következtében a technológiai szektor is erősen teljesített. A továbbra is magas olajárak pedig segíthetnek a szektorban a magasabb cash-flow termelés fenntartásában, még akkor is, ha a 2022-es csúcsszintekhez képest alacsonyabban vannak a nyersanyagárak.