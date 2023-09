Még korántsem zárult le a felvásárlás a Microsoft és az Activision Blizzard között, ahogy azt korábban a Világgazdaság is közölte, még mindig tart az amerikai versenyhivatal (FTC) vizsgálata, amely mellé a brit trösztellenes hatóság is betársult. A vizsgálatok során megerősítést nyertek a pletykák, hogy a Microsoft nem szeretne megállni az Activision Blizzard felvásárlásánál, távlati céljaiban szerepel a Sega és a Square Enix megvásárlása is. Egy újabb megszellőztetésnek köszönhetően most már a Nintendo is bekerült abba a sorba, amelyre szemet vetett a Microsoft – derül ki az IGN cikkéből.

Fotó: Wachiwit

A vizsgálatok során bemutattak egy e-mailt, amelyben Phil Spencer, a Microsoft Gaming vezérigazgatója arról ír, hogy számára jelenleg a Nintendo az elsődleges cél, és hogy szívesen dolgozna velük együtt szorosabb együttműködésben. Az e-mail későbbi részében azt is kifejti, hogy jelen pillanatban nem tud elképzelni olyan feltételeket, amelyek a Microsoftnak és a Nintendónak is kedvezők lennének, de a vezetőség eddig csak támogatását fejezte ki az ötlet mellett.

Fontos kiemelni, hogy az e-mail még 2020-ban íródott, ekkor még a Microsoft nem volt túl a ZeniMax felvásárlásán, ami már akkor jókora előnyhöz juttatta a céget a videójátékos piacon.

Akkoriban a Warner Bros. Interactive felvásárlásának híre is szárnyra kapott, amellyel kapcsolatban Spencer elmondta, hogy utána sem birtokolnának bizonyos jogokat, mint például az összes DC-szuperhős jogait sem. Szuperhősök ide vagy oda, ez az akvizíció is csak kedvezett volna a Microsoftnak.

Ma már nyilvánvaló, hogy a Nintendo akkor tervezett felvásárlásából nem lett semmi, ahogy a szoros együttműködésből sem. A Nintendo eleve híres arról, hogy nehezen köt megállapodásokat, ad ki jogokat a kezei közül, így egyelőre esélytelennek tűnik, hogy Spencer rábeszélje egy akvizícióra. Spencer viszont magát nem meghazudtolva elismeri az e-mail végén, hogy mint mindig, most is hosszú távra tervez.