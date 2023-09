Az elmúlt négy évben egymást követően elért rekorderedményt követően jövőre felfelé módosíthatja értékesítési és gazdálkodási tervszámait az AutoWallis – jelentette be az autós csoport szerdai befektetői napján.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A társaság stratégiája változatlan, immár közel öt éve haladunk ezen az úton a tőzsdén

– hangsúlyozta Oromosy Gábor vezérigazgató. Az elmúlt egy évben számos akvizíciót hajtott végre a vállalat, amely megszerezte a Renault, Dacia és Alpine márkák importőri jogait, a Nelson flottakezelő üzletággal egészítette ki szolgáltatási üzletágát, és a Share Now autómegosztó magyarországi működtetőjét is átvette. Mindemellett a cégcsoport organikus növekedése felülmúlta az iparágét is.

A vezérigazgató szerint az inflációt is meghaladó mértékben tud növekedni az AutoWallis teljesítménye, a csoport az első fél évben is robusztus bővülést tudott elérni. Árbevétele 48, míg EBITDA-ja 50 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) már az év első hat hónapjában 17 forint volt, azaz feleannyi idő alatt megközelítette a tavalyi teljes évi összeget.

A társaság bevételének több mint fele ma már külföldről származik, a csoport összesen 22 márkát képvisel, ami diverzifikált és válságálló portfóliót jelent. Az újabb rekorderedmények biztos alapot adnak a stratégiai tervek megvalósításához. A legnagyobb növekedési lehetőséget a szolgáltatási szegmensben és a kiskereskedelemben látják.

Az iparági trendekről Ormosy Gábor elmondta, egyelőre nem dőlt el a technológiai verseny a hajtásláncok között, ebben folyamatos mozgásra számítanak a gyártók között. A kínaiak előretörése változást hoz a piacon is, versenytársakat, de lehetséges partnereket is lát bennük a társaság.

Tavaly az EU-ban értékesített személyautók 44 százaléka volt elektromos vagy hibrid, ám ezek aránya a teljes állományban még elenyésző. Az újautó-piacon az elektromos járművek növekvő értékesítése ezért a szervizszegmensben csak lassan, 10-15 éves átfutási idővel jelentkezik.

Az értékesítési modellek is változnak, ez lehetővé teszi, hogy rövidüljön az értékesítési lánc, a digitális értékesítési csatornák szerepe pedig egyre fontosabb, a belső folyamatokat ezekhez a trendekhez kell hozzáigazítani. A fogyasztói szolgáltatások változása miatt nőnek a mobilitási szolgáltatások iránti igények is.

Az elmúlt négy rekordév pénzügyi teljesítménye után 2024-ben ismét felfelé módosíthatjuk értékesítési és gazdálkodási tervszámainkat

– mondta Ormosy Gábor.

Újabb tőkepiaci célok

A tőzsdei bevezetéskor a tőkepiaci stratégiánkban kijelölt úton haladunk, az akkor kitűzött tőkepiaci céljainkat elértük az elmúlt csaknem öt évben – hangsúlyozta Székely Gábor befektetői kapcsolatok és ESG igazgató.

A társaság már az elmúlt szűk öt évben bekerült a BUX és BUMIX indexekbe, valamint a BÉT Prémium kategóriájába, és az elmúlt évtized egyik legnagyobb nyilvános részvénykibocsátását hajtották végre, miközben ma már több mint 4000 részvényesük van – sorolta a fontosabb mérföldköveket Székely Gábor.

A jövő fő fókusza az ESG-minősítés megszerzése és a zöldfinanszírozásra való felkészülés lesznek. Terveik között szerepel egy devizás és/vagy átváltható kötvény kibocsátása, továbbá az elemzői lefedettség szélesítése nemzetközi elemzőházak bevonásával is. A sajátrészvény-vásárlásokat a munkavállalói résztulajdonosi program igényeihez illeszkedve szintén folytatja az AutoWallis.

Nem értékeli eléggé a piac, amit az AutoWallis tud

Az AutoWallis részvényei mély diszkonton forognak a Concorde által megállapított belső részvényértékhez képest. Bár a versenytársak között a legnagyobb értéket kínálja az AutoWallis, ezekhez viszonyítva is erősen alulértékelt – mondta Vágó Attila, a Concorde Értékpapír vezető elemzője. A Concorde jelenleg 205 forintos célárat tart érvényben az AutoWallis papírjaira, ami 80 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent.

A társaság értékelése nagyon erősen függ az üzemi árréstől, egy 3 százalékos EBITDA-marzs mellett 90 forintot érne a részvény, a jelenlegi, 5 százalék körüli haszonkulcs mellett pedig 200-at

– hívta fel a befektetők figyelmét Vágó Attila. Úgy látja, okosan teremt értéket a vállalat, s megfelelő akvizíciókat hajtott végre. A társaság a 21 milliárd forintos forrásbevonással jó időzítéssel maximalizálta a hazai tőkebevonási lehetőségeket, ám ezeket a forrásokat még nem használta fel teljes egészében. Az értékteremtést a tőkeköltség feletti megtérülés vezeti, és nem a növekedés, ám ezt a piac mintha még nem ismerte volna fel.

A társaság mellett szól az is, hogy a Molra és az OTP-re negatívan ható szabályozói környezet nem érte el eddig az autókereskedelmi szegmenst. Az árfolyam fellendítéséhez leginkább a külföldi befektetők megjelenése járulhatna hozzá az elemző szerint.