A tízéves fontossága A 10 éves amerikai államkötvény egyike a globális tőkepiacok legfontosabb instrumentumainak. Hozama fontos referenciaértékként szolgál, és számos más kamatot, rengeteg eszköz árazását befolyásolja. Ha a 10 éves hozam emelkedik, akkor a jelzáloghitelek és más hitelek kamatai is emelkednek. Amikor a 10 éves hozam csökken, és a jelzálogkamatok csökkennek, a lakáspiac erősödik, ami viszont pozitív hatással van a gazdasági növekedésre és a gazdaságra. A 10 éves kötvény azt is erősen befolyásolja, hogy a vállalatok milyen kamaton vehetnek fel hitelt. Ha magas, a vállalatoknak drágább hitelfelvételi költségekkel kell szembenézniük, vagyis kevesebb olyan projektet képesek finanszírozni, amelyek növekedést és innovációt eredményeznek. A 10 éves papír a részvénypiacokra is nagy hatással van, volatilitása a részvényárfolyamok volatilitását is fokozza. Ha emelkedik a hozam, az azt jelzi, hogy a részvénypiacokon is magasabbak a hozamelvárások, ezzel párhuzamosan megijesztheti azokat a befektetőket is, akik arra számítanak, hogy az emelkedő hozamszint (kockázatmentes hozam) tőkét von el a kockázatosabbnak számító részvénypiacoktól. A csökkenő hozamok viszont azt sugallják, hogy a vállalati hitelkamatok is csökkennek, ami megkönnyíti a vállalatok számára a hitelfelvételt és a terjeszkedést, így a részvények lendületet kapnak. A részvények árazása szempontjából is alapvető fontosságú ez a papír, különösen az úgynevezett növekedési papírok esetében. Ezek tipikusan a technológiai szektor vállalatainak részvényei, amelyek jelenlegi árazását a jövőbeni teljesítményük, jövőbeni árbevételük, profitjuk (növekedési potenciáljuk) határozza meg. Az árazás alapja a jövőbeni árbevétel diszkontálása, jelenértékre átszámítása. Ennek pedig legegyszerűbb eszköze, kiindulópontja a 10 éves amerikai állampapír hozama. Ha ez emelkedik, a növekedési papírok árfolyama csökken, lévén jövőbeni árbevételük jelenértéke is mérséklődik.