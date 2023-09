A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1789,86 pontos, 3,12 százalékos csökkenéssel, 55 589,52 ponton zárt csütörtökön nagyon magas, 35,4 milliárd forintos forgalom mellett.

A veszteséget elsősorban az OTP okozta, miután Varga Mihály pénzügyminiszter felvetette a bankadó megemelését és a kamattámogatott hitelek felülvizsgálatát. A bankpapír árfolyama 29,2 milliárd forintos forgalom mellett, 6,25 százalékkal, 13 135 forintra gyengült.

A Richter részvényeinek ára 1,9 százalékkal, 9030 forintra csökkent, 2,4 milliárd forintot meghaladó forgalom mellett. A Mol 0,85 százalékkal gyengült, a részvények 2790 forinton zártak, a forgalmuk kétmilliárd forint volt.

A blue chipek közül egyedül a Telekom erősödött, a papírok 330 millió forintos forgalom mellett, 0,76 százalékkal drágultak, és 529 forinton zártak.

Gyengültek a vezető európai tőzsdeindexek is, és pirosban volt a kereskedési nap közepén New York is.