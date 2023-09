A bankpapír mozgása most lehet különösen izgalmas, hiszen meghatározó támasz látható 14 200 forint közelében, melynek letörése esetén nagyobb tér nyílhat lefelé. A Mol hamarosan ismét megpróbálkozhat a 200 napos mozgóátlag áttörésével, a Magyar Telekom újabb ellenállást lépett át, a Richter pedig próbál visszakapaszkodni a korábbi trendje fölé.

Az OTP-részvény technikai képe

Az OTP árfolyama a hét közepén még új lokális rekordot állított be, majd éles negatív korrekció következett. Ezzel meg is érkeztünk a július óta tartó meredek emelkedő trendvonal és a 200 százalékos Fibo-szint közelébe, amelyek meghatározó támaszt képeznek. Ha ezek szignifikánsan letörnének, a következő állomás a 30 napos mozgóátlag lehet, amely 13 724 forintnál húzódik. Az MACD indikátor eladási jelzést adott, az RSI is visszatért a túlvett tartományból, ráadásul az utóbbi többszörös negatív divergenciát mutat az árfolyammal szemben.

A Mol-részvény technikai képe

A Mol jegyzése lefordult a 200 napos mozgóátlagról, amely 2752 forintnál továbbra is kiemelten fontos ellenállási szintet képez. A negatív korrekcióban nem érintette meg az árfolyam a 2620 forintos támaszt, magasabb aljról próbál fordulni, ez pozitív jelzés. A Bollinger-szalag be vannak szűkülve, egy-két héten belül nagyobb elmozdulás indulhat.

A Richter-részvény technikai képe

A Richter árfolyama szerdán beszakadt, egészen az 50 napos mozgóátlagig, amely 8849 forintnál húzódik, és végül megtartotta az esésben. Az induló pozitív korrekció során arra érdemes figyelni, hogy sikerül-e visszakapaszkodni a zöld emelkedő trendvonal fölé. Ha nem, hamarosan újabb csökkenő hullám indulhat a 8700 forintos szint irányába. Ellenkező esetben pedig a 30 napos mozgóátlag fog ellenállást jelenteni, amely jelenleg 9059 forintnál húzódik.

A Magyar Telekom-részvény technikai képe

A Magyar Telekom a kakukktojás a hazai vezető részvények közül, újabb ellenállási szintet sikerült áttörnie. A következő potenciális akadály 473 forintnál adódhat, amelynek tesztelését követően negatív korrekció várható. Az RSI indikátor hosszú ideje a túlvett tartományban mozog.