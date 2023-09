A Bank of England (BoE) 2021 novembere óta először hagyta változatlanul irányadó kamatlábát. Az infláció hűl a szigetországban, és a gazdaság is a recesszió szélén áll. Egy nappal korábban az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed döntéshozói is a tartás mellett szavaztak, ám a BoE azzal, hogy 5,25 százalékon tartja az irányadó rátát, szembemegy az európai trenddel. A londoni kamatdöntés után a font 0,8 százalékot gyengült a dollárral szemben.

Fotó: Shutterstock

Svédország és Norvégia központi bankja az Európai Központi Bank múlt heti lépésével párhuzamosan negyed százalékponttal, 4 százalékra, illetve 4,25 százalékra emelte irányadó kamatát. Mindkét jegybank további kamatemelést helyezett kilátásba. Igaz, a svájci központi bank, meglepve a közgazdászokat, változatlanul hagyta az irányadó kamatlábat, 1,75 százalékon.

A BoE kamattartási döntése egy nappal azután született, hogy közölték az Egyesült Királyság inflációs adatát.

Augusztusban váratlanul 6,7 százalékra mérséklődött a fogyasztói árindex,

a júliusi 6,8 százalék után, annak ellenére is, hogy az energiaárak emelkednek. A volatilis élelmiszer- és energiaárakat nem tartalmazó maginfláció január óta a legalacsonyabb szintre esett.

Az ároldali nyomás nagyon gyenge gazdasági növekedés mellett enyhült. Az Egyesült Királyság gazdasága stagnál Oroszország tavalyi ukrajnai inváziója óta. A bruttó hazai termék júliusban csökkent, s az augusztusi üzleti felmérések sem utalnak jelentős fellendülésre. A munkanélküliség az elmúlt hónapokban nőtt.

Az infláció sokat csökkent az elmúlt hónapokban, s úgy gondoljuk, hogy ez a továbbiakban is folytatódik

– mondta Andrew Bailey, a BoE kormányzója. Hozzátette: de nincs helye az önelégültségnek, mert az inflációt vissza kell terelni a normális szintre.

A tartásról szóló döntést a lehető legszűkebb többséggel hozták meg,

mert a kilenc szavazó közül négy az irányadó kamat 5,5 százalékra emelését pártolta.

Ahogy közeledünk a szigorítási ciklus végéhez, nagyon nehéz megítélni a kockázatok egyensúlyát

– hangsúlyozta Clare Lombardelli, az OECD vezető közgazdásza. Nehéz kiválasztani azt a pillanatot, amikor a kamatlábak már elég magasak ahhoz, hogy leszorítsák az inflációt, de a gazdasági tevékenység még nem szenved a szükségesnél többet. Az OECD nemrégiben arra figyelmeztetett, hogy az infláció még mindig kellemetlen meglepetéseket okozhat, mivel az olajárak közelmúltbeli emelkedése olyan fejlemény, amely miatt a központi bankoknak nem marad más választásuk, mint hogy ismét emeljék irányadó kamataikat.

A BoE azt is bejelentette, hogy

gyorsítja a kötvényportfólió leépítését.

A 2007-es pénzügyi válság után és a pandémia idején kötvényvásárlási programokat indított a Bank of England.