A TikTok Shopban eladásra kínált termékek gyenge minősége, valamint a rövid videókról ismert közösségi platform ügyféladatokkal kapcsolatos politikája elriaszthatja a leendő partnereket. A virtuális bolttal együttműködő alkotók pedig arra panaszkodnak, hogy a ByteDance tulajdonában lévő alkalmazás egyelőre nem fizet túl sokat az együttműködésért.

A ByteDance a lehetséges amerikai tiltás ellenére sem mondott le arról, hogy Nyugaton is terjeszkedjen.

Fotó: Shutterstock

A TikTok Shopban többnyire ruhákat árulnak, amelyek többsége olcsóbb 20 dollárnál. Az elemzők szerint a platform amerikai márkáknak udvarol, hogy termékeiket a TikTok virtuális boltjában is bevezessék. A közösségi oldal szóvivője vitatta az eladásra kínált termékek minősítését, amihez hozzátette: a shop egy hete indult el az Egyesült Állammokban több mint 200 ezer eladóval. A L’Oreal, a Benefit, a Revolve és a ScrubDaddy árucikkei is elérhetők – írja a Fortune.

Amikor a felhasználók rákattintanak egy termékre, akkor a nadrágokat, kabátokat TikTok-videókon nézhetik meg. Ez elvileg pontosabban bemutat egy ruhát, mint egy profi modellel készült fotó. Viszont az ebben részt vevő alkotónak nyújtott jutalékokkal nincsenek megelégedve a tartalomgyártók. Az Egyesült Államokban népszerű influenszer, Brooke JuLyn azt mondta, hogy a TikTok kevesebb mint 100 dollárt fizetett neki a Shop-videókért.

Ez pedig aprópénz az Amazon és a Walmart havi öt számjegyű bevételeihez képest.

JuLyn közzétett néhány videót olyan termékekről, amelyek tetszenek neki, de azt mondja, hogy nincs teljesen megelégedve a minőséggel. Ehhez jön az alacsonyabb jutalék, így az ismertebb alkotók egyelőre ódzkodnak a TikTok virtuális boltjától. Egyes márkákat a platform adatpolitikája zavar. Ann McFerran, a Glamnetic kozmetikai cég vezérigazgatója és alapítója szerint a TikTok belépési folyamata túlságosan bonyolult.

McFerran arra is panaszkodott, hogy a kínai vállalat nem ad hozzáférést a márkáknak az ügyfelek adataihoz. Ehhez viszont hozzá kell tenni: az Amazon sem osztja meg például az ügyfelek e-mailjeit a kereskedőkkel, így a TikTok szabályzata nem egyedi ebből a szempontból. Az elemzők a felsorolt problémák ellenére felhívják a figyelemet egy fontos dologra.

A platformot főleg tinédzserek és fiatalok használják, így a ruhák minősége nem is akkora probléma. A korosztályt inkább a termékek megfizethetősége és kinézete érdekli. Ehhez kapcsolódik, hogy a TikTok már bebizonyította: képes a videók vírusszerűvé tételére. Ha ezt a mutatványt a vásárlással is véghez tudja vinni, akkor az alkotók is több jutalékra számíthatnak, így alaposan felpöröghet a TikTok Shop forgalma.

Ellentmondásosnak tűnhet a platform törekvése, hogy az Egyesült Államokban is bővítse e-kereskedelmi tevékenységét: az amerikai politikusok ugyanis azzal fenyegetőznek, hogy nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva betiltják a népszerű alkalmazást. Hasonló törekvések vannak Európában is, de a ByteDance ennek ellenére nem mondott le arról, hogy Nyugaton is terjeszkedjen, s a jövőben az Amazon riválisa lenne.