A brit csiptervező Arm 25 százalékos ralival indított, de az amerikai élelmiszer-kiszállító Instacartot is a 30 dolláros árplafonra árazták, s a részvény szerdán is tartotta magát 32 dollár körül. A harmadikként induló Klaviyo intelligens marketingautomatizálási platform is 30 dollárról indult szerdán, és 35 dollárig emelkedett.

Fotó: Shutterstock

A befektetők kiemelt figyelemmel követik a szeptemberi tőzsdei bevezetéseket, amelyektől a két éve tetszhalott IPO-piac feléledését várják.

Az Arm, az Instacart és a Klaviyo sikere mások előtt is ajtót nyithatna.

A Wall Streeten már a cipőtervező Birkenstock októberi debütálása a téma. Ám nagyobb IPO-hullám inkább csak jövőre várható.

A Barbie film sikerét kihasználva, maga Margot Robbie egyengeti a Birkenstock tőzsdei bevezetésének útját. A vállalatot 2021-ben 4,3 milliárd dollárra értékelték, de most simán érhet 8 milliárdot is.

Nagy csodák persze nincsenek, hiszen például az Instacartot az árplafon is 10 milliárd dollár alá értékelte, miközben 2021-ben még 39 milliárd dollár volt az értékelése egy másik ügyletben. A tőzsdei belépőjét többször is elhalasztották.

A befektetők azért óvatosak, mert akik a legutóbbi IPO-hullámban vásároltak a 2020–2021-ben tőzsdére vezetett papírokból, ha mostanáig kitartottak, akkor

jelentős veszteségben ülnek,

mert jóval a bevezető ár alatt forognak a részvények.