Forint: a zloty rángatja, Matolcsy és Varga nyugtat, jön az inflációs adat

Majdnem fél éve nem ütött olyan gyenge szinteket a forint az euró ellenében, mint csütörtökön reggel, átrándulva a 391,3-en túli régióba. A nyárvég és az őszelő hírei olyan kedvezőtlen nemzetközi környezetet teremtettek a forint számára, amelyben a hazai fejleményekre is érzékenyen reagál. Szerdai elemzésünkben kimutattuk, hogy az utóbbi egy hét árfolyamgyengülése mögött elsősorban külföldi tényezők állnak, de további izgalmakat hozhat a péntek reggel, amikor az augusztusi magyar inflációs adatokat közli a KSH.

Fotó: Shutterstock

Az inflációs statisztika előtt előre nyugtatta a piacot Matolcsy György jegybankelnök és Varga Mihály pénzügyminiszter. A tárca közleményben tudatta: a két vezető „szakmai egyeztetés keretében vitatta meg az elmúlt napok kedvező gazdasági fejleményeit”, és a felek április óta rendszeresen konzultálnak, azzal a közös céllal, hogy a bizonytalan nemzetközi környezetben tovább javuljanak az egyensúlyi mutatók, mérséklődjön az infláció, és fenntartható növekedési pályára állítsák a magyar gazdaságot.

Egy ilyen találkozó híre nem feltétlenül nyugtató hatású egy felbolydult piacon, ezúttal azonban nem okozott törést az árfolyamban: a forint a reggeli mélypontról visszafelé indulva, a 390-es pszichológiai szint gyenge oldalán, 390,5 környékén stabilizálódott a délelőtti kereskedésben. Ezzel már elég messze sodródott a júniusi, 368-nál is erősebb csúcstól, és a márciusi szintekre tért vissza, amikor még következett egy felszúrás 400 környékére.

Nem megjósolható, megismétlődik-e ez a forgatókönyv, a bizonyos a bizonytalanság. A feltörekvő piaci devizák törékennyé váltak, miközben a nagy fejlett gazdaságokban tetőkre hágnak a kamatok, a hatalmas befolyású kínai gazdaság pedig szenved. Az Európai Unió feltörekvő gazdaságai gyakran kimaradnak az efféle zavarok hatásából, ezúttal azonban a helyi devizák szempontjából pont a mi régiónk lett a „gyenge láncszem”.

Egyértelmű a forintgyengülési trend az euró ellenében az elmúlt napokban, de a nagyobb pofont ezúttal a zloty és a cseh korona kapta. Stooq.com

Ezt illusztrálta, micsoda felbolydulást okozott a régiós devizapiacon a lengyel jegybank sokkszerű szerdai kamatvágása. A Magyar Nemzeti Bank ugyan már hónapokkal a lengyelek előtt elkezdte visszanyesni a kamatait, de óvatosan, a forintot nem megrengetve – a régiós kamatfordulat azonban azzal vált ténnyé, hogy a térség legnagyobb országában tettek egy nagy lépést, amelyre amúgy is növekvő figyelem irányul a közelgő, október 15-i választások és az ukrajnai konfliktusban vállalt szerepe miatt.

A lengyel kamatcsökkentés odaütött a forintnak és a cseh koronának is már szerdán délután, sőt már előre is, hiszen a lépésre a piacon számítottak, csak 75 bázispontos mértéke okozott meglepetést. A forintot ez tolta át a 390-es kulcsszinten, és a gyengülése csütörtökön is folytatódott, de immár lassabb iramban, mint a zlotyé és a cseh koronáé.

A zloty grafikonja az euró ellenében: ezt másolta le a forint. Forrás: Stooq.com

Az amúgy is izgatott forintpiac előre izgul a pénteken reggel fél 9-kor esedékes magyar inflációs adatok miatt, amelyeket a délelőtt folyamán az augusztusi költségvetési számok követnek. Az utóbbiak is izgalmasak, hiszen az európai gazdaságok növekedése gyakorlatilag leállt, és a magyar adóbevételeket is megfonnyasztotta a recesszió, miközben politikai okokból hatalmas Magyarországnak járó összegeket tart vissza Brüsszel.

A költségvetési adatokról könnyebb megmondani, milyen hatással járhatnak a forint árfolyamára: a vártnál is aggasztóbb költségvetési számok forintgyengítők lehetnek. Az éves infláció a júliusi 17,6 százalék után még aligha juthatott közel augusztusban az év végére remélt egy számjegyű tartományhoz.

A 16,3 százalékos elemzői konszenzusnál alacsonyabb adat a jegybanki kamatcsökkentést bátoríthatná, és a lengyelek teremtette hangulatban okozhatna forintgyengülést, még úgy is, hogy a tipikus vélemény szerint az MNB aligha enged az óvatosságból.

Egy vártnál magasabb adat elméletben forintpozitív lenne, de a borús hangulatban nem feltétlenül segítene az árfolyamon,

különösen ha a magas infláció gyenge költségvetési adatokkal párosul.

Addig is a 390-es szintről bizonnyal megpróbálják visszatolni a forintot a piacon – dél környékén vissza is szúrt az árfolyam –, de technikai értelemben nem itt húzódik a támasz, hanem 389-nél – írták jegyzetükben az Euqilor elemzői –, és ha a forintot nem erősítik ezen a szinten túl, újabb gyengülés következhet 395, vagy akár 400 irányába.

Legázolták a cseh koronát is. Forrás: Stooq.com