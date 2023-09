A TikTokot 345 millió eurós (közel 132,5 milliárd forintos) bírsággal sújtotta az ír adatvédelmi bizottság (DPC), mert a közösségi platform 2020. július és 2020. december között számos uniós adatvédelmi törvényt megsértett. A DPC például sérelmezte, hogy 16 év alatti felhasználók fiókjait alapértelmezés szerint nyilvánosnak állította be a ByteDance kezében lévő oldal – írja a Bloomberg.

Egyelőre a Meta vezeti a bírság listát, bár ez aligha vigasztalhatja a TikTokot.

Fotó: Shutterstock

A hatóság a családi párosítás funkció kapcsán is hiányosságokra hívta fel a figyelmet. A Family Pairing lehetővé teszi, hogy egy gyerek fiókját összekapcsolják egy felnőtt felhasználóval, aki a kiskorú egyik szülője, gyámja lehet. A felnőtt jogosult a beállítások módosítására, így például korlátozhatja, hogy a gyerek mennyi időt tölthet a platformon, kiktől fogadhat üzenetet, és milyen tartalmakat láthat az oldalon.

A DPC szerint a TikTok nem ellenőrizte megfelelőlen, hogy a kiskorú profilokhoz kapcsolt felnőttek valóban a gyerekek szülei, ami visszaélésekhez vezethetett. A kínai vállalat közölte: nem ért egyet a döntéssel, mivel a felmerült problémákat már a vizsgálat kezdete előtt orvosolták. Például a 16 év alatti felhasználók fiókjait alapértelmezés szerint privátra állították már 2021 januártól.

A családi párosításnál pedig 2020 novemberétől vezettek be szigorításokat. A cég most is azt közölte, hogy októbertól a 16-17 évesek profiljait is privátra állítják alapértelmezett beállításként. Ezt az érintettek természetesen tudják módosítani. A DPC a világ számos vezető technológiai vállalkozásának vezető szabályozó hatósága az unióban, mivel regionális központjuk Írországban található.

Az ír adatvédelmi hatóság pedig él is a jogával, csak tavaly 22 vizsgálatot indított. Idén rekordösszegű, 1,2 milliárd eurós bírsággal sújtotta a Facebookot és az Instagramot birtokló Metát, amit már több esetben is elmarasztalt, például tavaly év végén 265 millió eurós büntetést kapott a felügyeleti szervtől. Mark Zuckerbeg cégének eddig összesen 2,5 milliárd eurót kellet befizetnie. A DPC a mostani ügytől függetlenül egy másik vizsgálatot is indított a platform ellen a TikTok által Kínába továbbított személyes adatokkal kapcsolatban.