Az egyik legnagyobb csinnadrattával kísért hazai tőzsdére lépést az utóbbi időben – és nemcsak a napenergia-szektoron belül – kétség kívül a Nap Nyrt. hajtotta végre, hiszen 2021. október 21-én a BÉT Xtend-piacán 3200 forintos árfolyammal debütáló, 1000 forint névértékű részvényei másnap már 6850 forintig drágultak, ahonnan nagyjából három hónap alatt ereszkedtek vissza az azóta is tartott 1000 forint körüli árszintre.

A napenergia-szektorhoz tartozó NAP Nyrt. söjtöri napelemfarmja.

Fotó: Győrffy István

A látványos startot tehát stabil, mondhatni, kissé egyhangú kereskedés követte, amit a cég többszöri tőkeemelése, az új részvények kibocsátásával híguló részvényesi érték magyarázhat, annak ellenére is, hogy a Napnál a bevont tőkét a vállalat célkitűzésének megfelelően – hogy tudniillik akvizíciók és beruházások révén legkésőbb 2024 végéig 100 megawatt összkapacitású naperőműparkra tegyen szert – kapacitásbővítésre fordítják.

A vállalat honlapja szerint jelenleg hét naperőműparknál és 37,7 megawattnál tartanak, és a céget követő Equilor befektetési cég elemzése szerint a célkitűzés megvalósítása a magas piaci finanszírozási költségek és az energiapiaci bizonytalanságok növekedése miatt későbbre tolódhat.

Az Equilor ugyanakkor augusztusi modellfrissítésében továbbra is vételre ajánlja a Nap-papírt, még ha célárát 1650 forintról 1570 forintra mérsékelte is, ami persze még mindig több mint 65 százalék felértékelődési potenciált tartalmaz a keddi 950 forintos záróárhoz mérten.

Az elemzés szerint amúgy az említett nehézségek ellenére idén a Nap bevételei 7 százalékkal, 2,6 milliárd forint fölé nőhetnek, nettó eredménye viszont 4,7 százalékkal, 1,2 milliárd forintra mérséklődhet.

Részben a napenergia-szektorhoz tartozik a BÉT Prémium kategóriájában jegyzett Alteo is, hiszen egyéb erőművei mellett négy naperőműparkot is üzemeltet. Ráadásul éppen júliusban jelentette be a menedzsment, hogy több mint 17 millió euró befektetésével megduplázzák a cég naperőmű-portfólióját. A tervek szerint – a várhatóan szeptemberben induló kivitelezés lezárását követően – 2024 második fél évétől kezdhet el termelni a Nógrád vármegyei Tereske község határában a 20 MWe névleges teljesítményű új naperőmű.

Az Alteo már közzétette első féléves gyorsjelentését, amelyben a megújuló alapú energiatermelést (szélerőművek, vízerőművek, naperőművek, biogáz-/depóniagáz-erőművek) összefoglalóan ismerteti. Eszerint az üzletág nem zárt kedvező időszakot, mivel forgalma 16 százalékkal, 2,6 milliárd forintra, EBITDA-ja pedig 33 százalékkal, 1,7 milliárd forint alá csökkent.

A közel 74 százalékban már a Mol által tulajdonolt céget követő MBH Bank elemzői szerint a szegmens EBITDA-rátájának visszaesését a magasabb költségek mellett a szélcsendesebb időjárás és a rövidebb napsütéses időszakok okozták. A jelenleg 2900 forint alatt forgó Alteo-részvények célárát az elemző egyébként 4116 forintról 4058 forintra vágta vissza.

Szintén a napenergia-szektorban működik az Xtendre bevezetett EU-Solar is, ám a pécsi cég részvényeivel egyelőre lehetetlen kereskedni, mivel a közkézhányad zéró, a társaság összes részvénye az ugyancsak az Xtendre bevezetett Energy Investment tulajdonában áll.

Az mindenesetre szembetűnő, hogy az egyebek között napelemrendszerek tervezésével, kivitelezésével és értékesítésével foglalkozó cég nyeresége exponenciálisan növekszik: 2019-ben még csupán 188 millió forint nettó profitot termelt, a következő évben viszont már 1,3 milliárd forintnál, 2021-ben pedig 1,8 milliárd forint közelében járt.

Tavaly 13 milliárd forintos forgalom mellett a cég adózott nyeresége éves bázison közel 60 százalékkal, csaknem 2,8 milliárd forintra bővült.

Az EU-Solarral szemben a szintén a szektorhoz sorolható Astrasun Solar részvényeire időnként még ügyleteket is kötnek, persze nem az Xtend-platform fenegyerekéről van szó, mintegy 4,5 százalék a társaság közkézhányada, részvényforgalma pedig minimális.

A vállalat tevékenységének főbb elemeit a naperőművek tervezése, kivitelezése, üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése, illetve az ezekkel kapcsolatos beruházások jelentik.

Az Astrasun papírjai 325 forinttal debütáltak tavaly év végén a BÉT-en, eddigi csúcsukat februárban érték el 772 forinttal, ám a kurzus azóta visszasüllyedt a 300 forint feletti sávba, szerdán 340 forinton cserélt gazdát néhány részvény.

Egyelőre nem túl nagy kaliberű cégről van szó, hiszen 2022-es forgalma valamelyest 700 millió forint alatt maradt, amiből nem tudott nyereséget generálni, sőt közel 110 millió forintot égetett el.