Japánban szórni kezdték a részvényeket a munkavállalóknak, az ANA is csatlakozott

Az All Nippon Airways (ANA) is csatlakozott azokhoz a vállalatokhoz, amelyek az alkalmazottak megtartása és a részvényesi érték javítása érdekében munkavállalói részvényprogramot vezetnek be. Japánban a részvényesi érték emelése is az elsődleges célok közé tartozik.

45 perce | Szerző: Murányi Ernő

