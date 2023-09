Meglepetésre vastag negyedéves profitot szállított le a FedEx, amely a költségek lefaragása mellett a rivális szállítmányozási cégektől is tudott ügyfeleket átcsábítani a kulcsfontosságú ünnepi szezon kezdete előtt.

Fotó: Shutterstock

A memphisi székhelyű logisztikai vállalat egy részvényre jutó tisztított nyeresége (EPS) harmadával, 4,55 dollárra hízott az augusztus végén zárult első üzleti negyedévben, ezzel pedig 82 centet rávert a túlzottan visszafogottnak bizonyuló elemzői várakozásokra is.

A magasabb eredményt javuló hatékonyság mellett sikerült elérni, a csomagszállító cég forgalma ugyanis éves alapon 6,5 százalékkal, 21,7 milliárd dollárra apadt, és ezzel valamivel alulmúlta a piaci várakozásokat.

Az üzemi árrés 5,3-ről 7,3 százalékosra nőtt, a haszonkulcs dinamikus javulásában a tavaly óta eszközölt kiadáscsökkentések mellett annak is volt szerepe, hogy a legfőbb rivális UPS-nél felmerülő esetleges sztrájkhullámoktól tartva számos ügyfél a FedExre váltott a nyár folyamán.

Raj Subramaniam vezérigazgató és a cég más vezető tisztségviselői is optimistán nyilatkoztak azzal kapcsolatban, hogy a UPS-től átpártolt és a Yellow fuvarozó cég csődje miatt megnyert ügyfeleket tartósan meg tudja tartani a vállalat azzal együtt is, hogy a gyenge kereslet miatt egyre élesedik a verseny az ügyfelek megszerzéséért a szállítmányozási piacon is.

A földi csomagszállítást koordináló Ground szegmens naponta 400 ezerrel több csomagot vett fel, miután a UPS-nél augusztusra tervezett sztrájk miatt az utóbbi ügyfelei más fuvarozókat választottak. A kiskereskedőknek is szállító üzletág működési eredménye az így megugró megrendeléseknek köszönhetően 59 százalékkal gyarapodott. A prémiumszolgáltatásokat is kínáló Express üzletág 18 százalékos eredménybővülést ért el a nadrágszíj szorosabbra húzásának – köztük a személyzet létszámának és a repülőjáratok visszavágásának, valamint a kiszállítási rendszer átalakításának – köszönhetően.

A teherszállítási üzletág az egyik legnagyobb amerikai fuvarozó, a Yellow augusztus eleji csődje mellett napi ötezerrel több szállítmányt juttatott célba, ám a működési eredmény a többletmegbízások mellett is 26 százalékkal csökkent.

A társaság bizakodva néz előre, közleményük szerint jól pozicionáltak a közelgő ünnepi szezonra, amikor az e-kereskedelmi értékesítésből a volumen jellemzően megduplázódik.

A szeptemberben indult 2024-es üzleti évre vonatkozó eredmény előrejelzésén is javított a vezetőség, az eredetileg 16,5–18,5 dolláros EPS-sáv alját 17 dollárra emelték. Bevételi prognózisát ezzel szemben mérsékelte, a stagnáló vagy alacsony egy számjegyű bővülés helyett már a tavalyihoz képest változatlan forgalomra van kilátás.

Az aktivista befektetők, köztük a D. Shaw nyomását is érző FedEx közölte azt is, hogy folytatja a kiadáscsökkentést és a különálló légi- és földi üzletágak korábban bejelentett összevonását.

A részvényárfolyam majdnem 5 százalékot erősödött a csütörtöki tengerentúli elektronikus kereskedésben, az év eleje óta pedig 45 százalékos ralit tudhat maga mögött a kurzus.