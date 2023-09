A 4iG első féléves eredményeit, a Digi mobil hálózati infrastruktúrájának hasznosítása is hajtotta, miután idén január 31-én a 4iG felvásárolta a távközlési vállalatot – írta kedden Katherine Thompson, az Edison amerikai befektetési cég igazgatója a 4iG első féléves gyorsjelentését követő elemzésében.

Fotó: Róka László / MTI

Az integráció azonban kiterjed a magyar vezetékes és az albán és montenegrói mobil infrastruktúra csoporton belüli átszervezésére is – tette hozzá Thompson.

A társaság a több évig tartó távközlési és informatikai felvásárlásokat követően most már az üzletágak közötti bevételi és költségszinergiák megvalósítására összpontosít.

A 4iG bevételei az idei év első hat hónapjában 119 százalékkal, 266,2 milliárd forintra nőttek, míg EBITDA-ja 190 százalékkal, 95,3 milliárd forintra gyarapodott, amely számok már tartalmazzák a Vodafone február 1-jétől június végéig számított eredményeit is – emeli ki az Edison.

A 7,8 milliárd forintos adózás utáni profitra az egyes Digi-eszközök értékesítéséből származó egyszeri nyereség kedvezően hatott, amit részben ellensúlyoztak az akvizíciós és szerkezetátalakítási költségek, valamint a Vodafone és néhány korábban megszerzett érdekeltség felvásárlásához kapcsolódó negatív pénzügyi hatások.

Az amerikai elemző szerint a vállalat számottevő előrehaladást ért el a Vodafone integrálásában, aminek érdekében a távközlési cég vezetőségén is jelentősen változtatott.

A Digi előfizetőit eközben átirányították a Vodafone mobilhálózatára, és a csoport 68 milliárd forintért értékesítette a Digi egyes mobil eszközeit.

A 4iG amúgy egyéb magyar vezetékes, illetve albán vagy montenegrói mobil eszközei értékesítését is vizsgálja. A cél az eszközkihasználás javítása és a tőkeallokáció optimalizálása. Miután a közelmúltban albániai tevékenységét ONE Albania név alatt fogta össze, a ONE márkanév magyarországi bevezetését is bejelentette.

Kathrine Thompson az elemzésben vonzónak nevezte a konszern 30 százalék feletti EBITDA-árrését és a folyamatosan jelentkező magas bevételeit.

A Vodafone Magyarország akvizícióját követően az elemző szerint a csoport mobil- és vezetékes telefonszolgáltatásban a második, vezetékes széles sávú és tévészolgáltatásokban pedig a vezető pozíciót foglalja el Magyarországon, emellett piacvezető pozíciót foglal el Albániában, és erős jelenléttel rendelkezik Montenegróban is.

A 4iG integrációs tervének megvalósításában jelentős szinergiák realizálására nyílik lehetőség, ami növelheti az EBITDA-rátát és segíthet a cég adósságállományának lefaragásában.