Növekvő nyereségességről és kezelt vagyonának dinamikus bővüléséről számolt be hétfőn közzétett első féléves jelentésében az OXO Technologies Holding, amely a szektort érintő gazdasági kihívásokra hatékonyan tudott reagálni, és így az iparági szereplők élesedő versenyében is megszilárdította kedvező helyzetét.

A hazai nyilvános piacon is jelen lévő technológiai holding 2023 első felét 1 092 018 eurós adózás előtti eredménnyel zárta, eszközállománya pedig 1,9 millió euróval nőtt, nagyságrendileg 16 millió euróra.

Az Oszkó Péter érdekeltségébe tartozó társaság azt is jelezte részvényeseinek, hogy ha 2023 második fél évében is fenn tudja tartani gazdálkodási eredményeit, 2023-as üzleti éve után 2024-ben már osztalékfizetést is biztosíthat részvényesei számára.

A társaság befektetési tevékenysége keretében elsősorban az érett, önfenntartó és nyereségtermelésre képes potenciális akvizíciós célpontok felvásárlására helyezi a hangsúlyt, miközben további támogatási források bevonásával fenn kívánja tartani innovatív korai fázisú befektetési tevékenységét is. Növekedési fázisban lévő portfólióját elsősorban úgy tervezi továbbra is bővíteni, hogy részvénycsere-tranzakciók keretében, további esetleges tőkeemeléssel és a megszerzett részesedések fejében új részvények kibocsátásával tesz szert új portfóliócégekre 2023 végéig.

A távlati tervek között pedig fokozott hangsúlyt kap befektetői kapcsolatainak nemzetközi bővítése, további forrásbevonások előkészítése specializált tőkealapokba, illetve magába a társaságba is – akár egy későbbi párhuzamos, külföldi nyilvános piacon történő új kibocsátással.

Mindezekhez hozzájárul, hogy célkitűzéseinek megfelelően megtörtént a vállalat IFRS-átállása, ebből adódóan pedig a társaság befektetéseinek értékét mindenkor a valós piaci értéken mutatja ki, és hatásait az eredményén vezeti át.

Ezen átértékelések 2023 első fél évének nyitónapjára megtörténtek, aminek a pénzügyi hatása a társaság eredménytartalékán került átvezetésre, így 2023 első fél évét mintegy egymillió eurós eredménye mellett további 819 281 eurós pozitív eredménytartalékkal zárta. Ez pedig szintén lehetőséget biztosíthat a 2024-re feltételesen előre jelzett osztalékfizetésre.