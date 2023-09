Újabb kínai autógyártó tart a hongkongi tőzsdére Újabb kínai elektromosautó-gyártó lépne parkettre Hongkongban. A cég már meg is bízta a China International Capital Corporationt és a Morgan Stanley-t a bevezetés pénzügyi teendőivel, ennek révén a hírek szerint akár egymilliárd dollár forrást is bevonhatnak a piacról – értesült a Reuters. Az ősi kínai mitológia egyik híres ifjúsági karakteréről elnevezett Hozon a tőzsdei bevezetés előtt még lebonyolít egy 7 milliárd jüanos (1 dollár = 7,26 jüan) zárt körű tőkeemelést is. A tőzsdei bevezetésnek még nincs határozott ütemterve – tette hozzá a brit hírügynökség. A vállalat az első fél évben 6970 Neta márkájú villanyautót exportált, főként Délkelet-Ázsia országaiba, köztük Thaiföldre, Mianmarba és Nepálba. A 2014-ben alapított vállalatnak két gyára van Kínában, amelyek teljes kapacitása évi 150 ezer autó, emellett most építi első külföldi üzemét Thaiföldön, ahol jövőre kezdi meg a termelést.